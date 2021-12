Tom Holland y Zendaya: del accidente escatológico en el set al encuentro con Lionel Messi

Los fanáticos del máximo héroe de Marvel están de parabienes: SpiderMan: Sin camino a casa se estrena hoy y no será una película más. En ella, se darán cita no solo Doctor Strange sino algunos de los villanos de las sagas anteriores, como Dr. Octopus (Alfred Molina), El Duende Verde ( Willem Dafoe) y Elektro (Jamie Foxx). Y en medio de una de las tantas entrevistas promocionales, Tom Holland y Zendaya dejaron de lado el protocolo y se despacharon sin freno con una anécdota escatológica que los tiene como protagonistas.

“Me tiré un pedo. Sí, me tiré un pedo sobre Zendaya, desafortunadamente”, sorprendió el actor en un reportaje radial. Y justificó: “Es duro... El traje es ajustado. El arnés aprieta”. Por suerte, en el estudio se encontraba el actor Jacob Batalon, quien le da vida a Ned Leeds, el mejor amigo de Peter Parker, y rápidamente salió en su defensa: “Es que el traje aprieta tus intestinos”. Según contaron, aquel “accidente” ocurrió durante la filmación de una escena en la que los tres actores debían balancearse juntos por el aire.

Peter Parker (Tom Holland) , (MJ) Zendaya y Ned (Jacob Batalon) en Spider-Man: Sin camino a casa. Matt Kennedy

Pero todavía faltaba escuchar la versión de Zendaya sobre aquel inesperado momento. Por eso, cuando se le preguntó si se dio cuenta en el momento o si luego su compañero le confesó luego lo ocurrido, no lo dudó. Entre risas aseguró: “¡Es que fue muy obvio!”. Y para graficar aún más la situación, golpeó su muslo con la mano abierta y agregó: “Sentí el traqueteo”.

Su colega, entonces, quiso hacer una aclaración: “¡No! ¡Lo confesé! Inmediatamente, dije, ‘Uf, lo siento’”. La química entre los actores, a quienes muchos señalan como pareja en la vida real, permitió que regalaran a los fans otras anécdotas fuera de libreto.

“Hay una escena en particular en la que el Hombre Araña nos balancea sobre un puente y me acaba dejando allí”, contó Zendaya en otra entrevista. Y agregó, pícara: “Pero debido a nuestra diferencia de altura, iba a aterrizar antes que él”. “¡Soy el superhéroe! Se supone que yo debo aparecer increíble”, interrumpió entonces Holland, y terminó contando que fue ella quien tuvo que atraparlo para que la escena realmente funcionara.

MJ (Zendaya) y Spider-Man (Tom Holland ) en Spider-Man: Sin camino a casa. Matt Kennedy

En otra de las entrevistas que brindaron, los dos contaron maravillados que pudieron conocer a Lionel Messi. En este caso, les propusieron un juego: que respondan si estaban de acuerdo o no con ciertas premisas. Una de ellas fue que el fútbol americano es mejor que el fútbol. Si bien ninguno de los dos estuvo de acuerdo, Holland fue más allá: “Me gusta el fútbol americano, pero no entiendo por qué se llama así si no se usa el pie. Debería llamarse de otra manera... ‘Arrojar la pelota’ o como sea que lo quieran llamar”.

Zendaya y Hollland en la entrega del Balón de Oro Instagram @spidermanmovie

“Respeto lo demandante que es y los aspectos estratégicos del fútbol americano, pero el fútbol es el gran deporte de todos los tiempos”, siguió explicando el actor. Y continuó, maravillado: “Me refiero a que es el deporte mundial. Ya sabes, fuimos al Balón de Oro el otro día y conocimos a Messi. ¡Fue increíble! ¡Fue muy loco!”, rememoró con una sonrisa de oreja a oreja y los ojos chispeantes. “Conocimos también a Mbappé. Le dije: ‘Ey, encantado de conocerte’. Él fue muy amistoso, y le sugerí: “Tendrías que venir al Tottenham”. Pero él solo se río”, completó la anécdota.