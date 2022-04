Bicibús: la original iniciativa de un maestro jubilado para que los chicos vayan a la escuela en bicicleta

Una caravana de una treintena de niños en bicicleta avanza por una bicisenda del barrio porteño de Caballito para llegar a su escuela primaria N°11, Marcelo T. de Alvear. Se ven felices. Al frente de ellos, subido a su propio rodado, se encuentra Adrián Sánchez, un maestro jubilado que fue el encargado de organizar esta marcha, a la que él mismo denominó como “el Bicibús”. Se trata de una iniciativa para que los chicos descubran una manera divertida y ecológica de llegar a clases y para que comiencen desde temprana edad a considerar la bicicleta como un medio de transporte ideal para circular por la ciudad.

Hasta el momento, el Bicibús realizó solamente dos recorridos, los viernes 8 y 22 de abril, pero se espera que haya otros a lo largo del año. Los chicos, montados en sus vehículos y acompañados por sus padres, se encuentran con el maestro Sánchez en el Parque Rivadavia y desde allí parten a su escuela, ubicada en la avenida Alberdi, entre Doblas y Senillosa.

“La idea original del Bicibús era hacerlo como lo hacen en España (en el barrio del Ensanche, de Barcelona), como una línea de tren que tiene una vía, con estaciones, que cada estudiante toma cerca de su casa. Arranca, por ejemplo, desde el que sale más lejos, a las ocho menos cuarto, y después se van sumando en el camino los que viven más cerca de la escuela”, explicó a LA NACION Adrián Sánchez, el promotor de esta idea, que desde hace muchos años practica y difunde los beneficios de la bicicleta como medio de transporte.

El maestro Adrián Sánchez marcha adelante de los niños de la escuela N°11 de Caballito, que van a la escuela en bicicletas, monopatines, patinetas y patines, todos medios de transporte sustentables Gza. padres Escuela N°11 Marcelo T. de Alvear

“Pero me resultó difícil transmitir esta idea, no terminó de cuajar”, añadió el docente, y reconoció que era complicado coordinar los horarios de salida de los niños y que ya había muchos chicos que iban a la escuela en bicicleta, y entonces eso no era una novedad para ellos. “Lo adecué diciendo de encontrarnos en el Parque Rivadavia, que queda cerquita de la escuela, a las 7.30. Los que viven por ahí, van a ir. Y algunos que no están por la zona pero quiere participar de la experiencia, también pueden ir al parque”, contó.

Repercusión en las redes por el Bicibús

Sánchez habló sobre la experiencia en su cuenta de Twitter, donde escribió: “Bueno, llegó el momento de contarlo. Hoy para ir a la escuela hicimos un Bicibús”. El comentario vino acompañado de fotos de los niños en sus vehículos de dos ruedas sobre la bicisenda de la calle Doblas. El posteo no tardó en viralizarse y fue celebrado por muchos usuarios. “¡Genial!”, “¡Felicitaciones!” y “¡Qué lindo eso!”, fueron solo algunas de las expresiones que escribieron los tuiteros debajo de la publicación de Sánchez.

La segunda instancia del Bicibús, que fue el 22 de abril también tuvo su exposición en las redes. Allí, el docente contó que se realizó -y con gran cantidad de niños- a pesar del pronóstico de lluvia. Agregó luego que la caravana de los pibes en bicicleta “despierta reacciones de simpatía por todo el camino”.

La experiencia del Bicibús fue compartida por Adrián Sánchez en su cuenta de Twitter y su iniciativa recibió numerosos saludos y felicitaciones Twitter / @maestroadrians

En ese sentido, también contó los pormenores de la experiencia. “Vamos muy despacito, los padres van caminando por la vereda. Incluimos en la experiencia todo lo que es movilidad sustentable: bicicletas, monopatines, patines, patinetas, chicos a pie. Y así, el momento de entrar a la escuela no es un hecho estresante, no hay bocinazos, ni dobles filas. Esto es todo lo contrario”, indicó.

Si bien la distancia entre el Parque Rivadavia y la escuela N°11 es de cuatro cuadras, la experiencia resulta enriquecedora para quienes participan. Además, cuenta con otra ventaja. “Los chicos llegan a la escuela temprano, despabilados, contentos, con ganas, y después de haber hecho una actividad. Están en otras condiciones que cuando los bajan del auto en la puerta”, sostuvo Bicibús.

El Bicibús de Caballito, en marcha hacia la escuela con el maestro Sánchez al frente

Con respecto a los niños que participan de la experiencia, que fueron alrededor de 30 cada vez, Sánchez dijo que son de todas las edades aunque reconoce que van algunos muy chicos: “Es que para los varones de 12 años hay muchas posibilidades de andar en bicicleta, pero a una nenita de siete años ni loca la dejan salir en bici, si no es en algo que organiza la escuela, o algo más formal”.

Lo que enseña el Bicibús

Sánchez tiene la idea es hacer esta experiencia cada dos semanas: “Si fuera todos los días, los chicos tendrían que levantarse muy temprano, que puede ser demasiado sacrificio. Y una vez por mes sería muy poco”. Si bien no hay un armado institucional, existe una cadena de WhatsApp con padres y docentes en la que se transmiten las decisiones y novedades con respecto a la fecha en la que se realizará la experiencia y otras cuestiones relacionadas con el tema.

Los niños y padres que participan del Bicibús se encuentran temprano en el Parque Rivadavia; aquí se los ve escuchando a Adrián Sánchez, maestro retirado y organizador de la actividad Gza. padres Escuela N°11 Marcelo T. de Alvear

Como se ve en las imágenes subidas a las redes de la experiencia del Bicibús, se trata de una actividad divertida y que concita la atención de una importante cantidad de niños, que disfrutan tanto el camino como la pequeña reunión en el Parque Rivadavia. Pero además, la actividad tiene una interesante finalidad. Es el hecho, según Sánchez, de “transmitir la idea de que en la ciudad podés andar en bicicleta, que es un medio de transporte válido, como podría ser un subte o el auto”.

“La idea es transmitir eso de manera práctica, porque vamos y lo hacemos. No podés sentar a los chicos y explicarles lo que es andar en bici. En cambio, una vez que fueron en ese vehículo, les podés preguntar qué les pareció y ahí aparecen las respuestas positivas: ‘no hicimos humo, ni ruido’; ‘pudimos venir todos’; ‘es más rápido que cuando mi papá me trae en auto’. La enseñanza tiene que ser así: con algo que ellos mismos viven”, describió.

Adrián Sánchez da cuenta del segundo encuentro del Bicibús con un tuit y dos fotografías del evento Twitter / @maestroadrians

El Bicibús no es la primera experiencia que realiza Sánchez que vincula las bicicletas con los alumnos de la escuela. Hace años introdujo estos vehículos en el establecimiento para que los chicos los utilicen en sus momentos de ocio y de paso aprendan las normas de tránsito. También organiza salidas por las bicisendas de la ciudad en horario escolar y actividades para que padres y estudiantes se junten algún fin de semana en distintos parques del barrio, para pasar un rato de esparcimiento en comunidad y con las bicicletas como eje, claro.

La escuela N° 11 Marcelo T. de Alvear en Caballito es el lugar de destino que tiene el Bicibús Google Maps

“La familia está encantada con esto”

En relación a cómo los niños han recibido estas actividades y, en especial, la iniciativa del Bicibús, Sánchez señala que los pequeños “están enloquecidos, les encanta”. “Lo disfrutan muchísimo, y los papás también me lo han dicho. En definitva, toda la familia están encantada con esto”, añade el docente.

Cuando se le pregunta si le gustaría que la idea del Bicibús se contagiara a otros establecimientos, Sánchez se entusiasma y responde: “La idea para mí es esa. Con una persona que quiera hacerlo en una escuela es muy simple. Es como prender un fuego cuando hay sequía. Arranca fácil y no lo parás más”.

Los niños en el Bicibús de Caballito, rodeados de un paisaje otoñal Gza. Padres Escuela N°11 Marcelo T. de

El docente, que se retiró hace 4 años, asegura que no hace falta tener un cargo escolar para organizar una actividad como esta. Puede hacerse desde la iniciativa de alguna familia de un estudiante, por ejemplo, que tenga ganas de generar una experiencia similar. Claro que, quien se decida a hacerlo debe contar con el apoyo de las autoridades de la escuela. “Yo lo hago desde afuera, pero con el apoyo de la directora, Norma Martínez, que tuvo interés en la propuesta, y que ayuda en un montón de cosas”.

Adrián Sánchez, que tiene 64 años y hace más de 40 que circula en bicicleta por la ciudad -un verdadero precursor en eso de llegar pedaleando el trabajo- sueña con un futuro en el que la movilidad de la urbe se desarrolle en su mayoría en estos vehículos de dos ruedas y se deje de lado el automóvil. Por ello se muestra entusiasmado por la repercursión que tuvo su iniciativa del Bicibús porteño entre los chicos y sus familias, y apuesta al crecimiento de la popuesta. “Creo que cada vez van a ir más niños y niñas. Se van a ir sumando. Se corre la voz, y cuando vean las fotos en las redes van a decir: ‘Che, podemos hacerlo nosotros también’”.