La respuesta de un niño granjero a una vegana que lo criticó por criar gallinas

En las últimas semanas, se viralizó una respuesta del niño granjero más famoso de las redes sociales. El pequeño se encontró con la crítica de una vegana que reside en la Argentina y, sin pensarlo dos veces, le mandó un mensaje que llamó mucho la atención en los rincones de Internet. El debate se extendió hacia los usuarios, que aportaron su punto de vista al respecto.

Carlos Alberto Díaz Colmenares, más conocido por su cuenta de TikTok @lagranjadelborrego, compartió una grabación en la que mostró algunas consejos sobre cómo criar de la mejor manera a las gallinas.

Ante esta publicación, la influencer @soyvelen le respondió de una manera sarcástica y habló de cómo es su relación con el veganismo y el cuidado de los animales.

“Quizá, las gallinas se comen sus huevos simplemente porque son de ellas y no tuyos. No sé, digo”, indicó la argentina en un clip, que superó los 2 millones de reproducciones.

Al parecer, el comentario de la mujer no agradó a Carlos Alberto, quien grabó otro video en el que detalló cómo es el estado de sus animales en la granja donde habita.

“Vamos a responder este vídeo por que no me gusta que la gente suponga cosas feas de mi granja. A todas las personas que usan redes sociales les pido que averigüen todo lo que vayan a subir para no generar malentendidos o especular sobre la vida de las otras personas”, señaló el niño de 15 años.

En ese mismo sentido, “El borrego” explicó: “Primero, mis gallinas llegaron a mi granja porque en otro lugar no las podían tener y las iban a sacrificar, así que decidí recibirlas. Segundo, los huevos son de mis gallinas, pero ellas ponen huevos todos los días y no se los comen, así que yo no voy a desperdiciar la comida y por eso los vendo”.

Antes de terminar, Alberto aclaró: “Mis gallinas son mis mascotas, así que estarán en la granja hasta que mueran de viejitas. Soy vegetariano, yo no me las comería”.

La respuesta de la joven vegana al video del niño granjero

A raíz de la respuesta de Colmenares, la joven alzó su voz nuevamente y dijo que no era su intención “suponer ninguna cosa fea” del granjero.

En principio, sostuvo que “el término ‘mascota’ es especista” y, tras afirmar que todos los vegetarianos deberían saber dicha definición, explicó: “Básicamente, ‘especismo’ es discriminación hacia quienes no son de tu misma especie. Por ejemplo, comerte una vaca y amar a un perro”.

¿Cuál es la diferencia entre ser vegano y vegetariano?

Según informa la web Medical News Today, la diferencia que existe entre los veganos y los vegetarianos, es que el primero es más estricto en su alimentación por lo que prohíbe productos lácteos, los huevos, la miel y cualquier otro artículo que derive de productos de origen animal.

¿Qué es lo que comen los vegetarianos?

Según Medlineplus, los vegetarianos cuentan con una dieta que no incluye ningún tipo de carne, aves de corral ni mariscos. Su principal alimento son a base de plantas como: