Las 10 peores respuestas que nunca deberías dar en una entrevista de trabajo

En una entrevista de trabajo, los empleadores buscan que el aspirante pueda responder varias preguntas que den una impresión positiva. Esto les permite saber que la persona tiene todas las cualidades para quedarse con el puesto. La poca experiencia, preparación y los nervios suelen ser tres factores que hacen que no contesten correctamente y pierdan la oportunidad de quedarse con la oferta laboral.

Le mostraremos cuáles son las respuestas que debe evitar en estas ocasiones y le enseñaremos cómo mejorarlas, según el portal especializado en entrevistas de trabajo Indeed.com.

1.¿Puedes hablarme de ti?

A esta pregunta es muy común que las personas respondan datos no tan relevantes para el puesto o lo hagan con una pregunta como: ¿Qué te gustaría saber? Es muy importante que usted responda de una forma específica detallando sus habilidades y experiencias laborales. Esto puede ayudar al empleador a comprender por qué usted sería la mejor opción para la vacante.

2.¿Qué sabe de la empresa?

Una mala respuesta para esta pregunta sería: “Sé que venden productos alimenticios”. Es decir, decir algo genérico de lo que hace la compañía. Si va a ir a una entrevista de trabajo, lo ideal sería que investigara sobre la trayectoria de la empresa. Acá puede brindarle al empleador detalles específicos, lo que demostrará que realmente está interesado en trabajar allí.

Hablar de forma positiva ayuda a mostrar una actitud optimista iStock

3.¿Qué es lo que menos le gustaba de su trabajo anterior?

Hablar de experiencias negativas como peleas entre compañeros o malos tratos no suele ser bien visto. Sin embargo, si las tuvo y las quiere comentar puede mencionarlas brevemente y comentar cómo estas lo ayudaron a creer en su trabajo. Hablar de forma positiva ayuda a mostrar una actitud optimista.

4.¿Cuál es su mayor fortaleza?

Responder mal sería decir las cosas que todo el mundo dice cómo: “Aprendo rápido”. Es importante que a la hora de responder sea muy específico y elija fortalezas que sean beneficiosas para el puesto para el que está aplica. Además, es recomendable que pueda describir cómo estas fortalezas le ayudaron en su trabajo anterior.

5.¿Cuál es una de las debilidades que tiene?

Decir que uno no tiene debilidades o que es muy perfeccionista son respuestas que no van a llamar la atención del empleador. Lo ideal es contestar con honestidad y mostrar que tiene conciencia de sí mismo y deseo de crecer profesionalmente. Escoja una debilidad que tenga poco impacto y que le permita a la empresa ver que esta no le afectará en su trabajo.

6.¿Por qué quieres trabajar aquí?

No proporcionar razones específicas que demuestren su interés puede ser una gran falla. Es importante que investigue primero sobre la empresa, ya que acá se evaluará qué sabe de esta y cómo encaja en el puesto.

7.¿Por qué deberíamos contratarlo para este trabajo?

Una respuesta errónea sería: sé que puedo hacer un gran trabajo en este puesto, siendo esta una respuesta ambigua que en realidad no dice nada. Al responder, debe hablar de sus habilidades y atributos para ayudarlo a tener el puesto. Tenga en cuenta qué características lo ayudan a diferenciarse de los demás.

Si va a ir a una entrevista de trabajo, lo ideal sería que investigara sobre el trayecto de la empresa iStock

8.¿Dónde te ves dentro de cinco años?

Responder que espera estar en el mismo puesto al que se aplica es una mala idea. Acá los empleadores quieren ver su compromiso con el aprendizaje y el crecimiento profesional que espera tener en su futuro.

9.¿Cómo priorizar su desarrollo profesional?

Es mala idea decir que no le importa o no tiene tiempo. Recuerde que debe mostrar que usted es el mejor para el puesto, por lo que es recomendable mostrar que usted está comprometido con el crecimiento de su carrera profesional.

A la hora de asistir a una entrevista laboral, es recomendable practicar las posibles respuestas LA NACION

10.¿Tienes alguna pregunta para mí?

Esta pregunta brinda la oportunidad para saber más de la empresa, por lo que es recomendable siempre llevar preguntas. Estas pueden ser un poco más específicas sobre el cargo al que está aplicando.

Por último, le aconsejamos que siempre practique sus respuestas y que, a la hora de estar en la entrevista, siempre responda con calma y piense antes en lo que va a decir. Además, recuerde ser muy específico y honesto con lo que busca la oportunidad de trabajo a la que se presenta.