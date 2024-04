Luego de sufrir una pérdida, Natalia inició una búsqueda interior que la llevó al encuentro de un antiguo arte, la alquimia, que la ayudó a concretar sus metas pero también a disfrutar del camino que lleva a ellas

Alejandro Gorenstein PARA LA NACION

Era el año 2012. El papá de Natalia Barrera acababa de morir y ella, que había perdido a su mamá en plena adolescencia, vivió aquellos días como una especie de muerte, crisis existencial y resurrección. “Había abandonado mis clases como docente de danza y trabajaba en un bingo de Bahía Blanca, ese trabajo estable que tanto me costaba concretar”, dice en Natalia utilizando la ironía.

Ese momento, cuenta, lo vivía como un castigo. Hasta se sentía maldita, como que la vida una vez más le demostraba que no era por ahí. Y gracias a que ese no era el camino, apareció algo que el destino le tenía preparado y que, sin dudas, iba a marcar un antes y un después en su vida.

Natalia cuenta que por aquellos días decidió invertir en su proceso de autoconocimiento, donde descubrió muchas metodologías y disciplinas que la ayudaron a comprender el origen de sus conflictos y sus síntomas. biodecodificacion, constelaciones familiares, registros akáshicos, psicología, neurociencia, PNL, Reiki y otras tantas experiencias, hasta que encontró una palabra que nunca había escuchado: alquimia.

“Los alquimistas eran los amantes de la sabiduría, amaban el conocimiento y por eso se dice que alquimia te llama, el camino de la sabiduría te llama, el maestro interno te llama como un fuego interno que se enciende y te invita a brillar con luz propia. Alquimia es un camino que se hace al andar y accedemos a su conocimiento cuando estamos listos para entender cómo funciona la realidad, cuando estamos cansados de repetir historias y estamos listos para dar el siguiente paso en nuestra evolución”, explica Natalia.

Natalia está convencida que la alquimia es un camino que uno recorre cuando nos encontramos ante un desafío, cuando queremos concretar una meta, cuando deseamos revelar lo invisible. Porque alquimia, dice, es una manera de pensar y entender la realidad, por eso es la ciencia de la transmutación, la esencia del universo.

Natalia es fundadora y directora de la Escuela Nefer, una institución dedicada a enseñar la alquimia, antigua disciplina filosófica que une ciencia y misticismo. Su estudio ayuda a descifrar los códigos ocultos en el arte, ya que los antiguos alquimistas dejaron encriptadas en piedras y mitos las claves del proceso de la iluminación: el viaje interior de lo Humano a lo Divino, un proceso psíquico que puede ser explicado desde la neurociencia cuando comprendemos el lenguaje simbólico encerrado en catedrales, monumentos, pinturas, parábolas y mitos antiguos.

Natalia estudió e investigó varias disciplinas como neurociencias, epigenética, hipnosis, neurobiología, física cuántica y psico-genealogía, entre muchas otras, con el objetivo de comprender cómo funciona nuestra mente, por qué nos enfermamos y por qué no logramos nuestros objetivos.

–Natalia, ¿De qué manera cambió tu vida a partir de este descubrimiento?

–Transmutó el plomo de mi realidad en oro, no solo me ayudo a descubrir el origen de por qué creaba carencia en mi realidad o por qué manifestaba un síntoma, sino que me sanó de la percepción de creer que mi realidad dependía de algo externo. Me hizo madurar y hacerme responsable de mi realidad creándola y descubriendo que todo tiene una función, que detrás del “mal” hay un aprendizaje oculto.

–¿Qué es la alquimia?

–Es un arte muy antiguo que tiene como objetivo elaborar la famosa piedra filosofal o piedra de los filósofos, la cual tiene una serie de propiedades: riqueza: transmutar los metales mediante “polvos de proyección”, hace de las piedras cristalinas piedras preciosas; salud: sanación, prolongación de la vida, rejuvenecimiento, elixir universal, influye en el alma, aumenta la inteligencia, da consciencia, otorga poderes psíquicos; sabiduría: conocimientos ancestrales, secretos de la naturaleza.

La verdadera alquimia enseña que no sirve reunir información del exterior, porque lo que “buscas” no está afuera si no dentro de ti. Acceder a esa sabiduría interna es un camino individual que te invita a “escucharte” y “estudiarte” a ti mismo.

"El camino está lleno de historias ocultas, por eso siempre digo que el camino te llama “como un despertador” al mundo oculto y su magia"

–¿Para qué nos sirve la alquimia?

–Todo viaje alquímico es un viaje de la tierra al cielo, recordándonos que somos polvo de estrellas y que venimos a este mundo a brillar con luz propia. El camino está lleno de historias ocultas, por eso siempre digo que el camino te llama “como un despertador” al mundo oculto y su magia. La alquimia tiene su raíz en Egipto, ya que es el primer lugar donde se desarrollará el estudio de la medicina, la trasmutación de metales y la magia.

–¿Qué ejemplos de alquimia existen?

–Cuando emprendemos el camino de alquimia descubrimos que tenemos metas, deseos que queremos concretar. Sin embargo, a medida que caminamos comprendemos que lo importante es el recorrido, lo valioso está en lo que vas transitando, en la transmutación que poco a poco “casi imperceptible” se va dando a medida que viajamos por ese camino.

Alquimia es un camino que se hace al andar y accedemos a su conocimiento cuando estamos listos para entender cómo funciona la realidad, cuando estamos listos para dar el siguiente paso en nuestra evolución. Es el apego lo que hace que no avances, generalmente apegos de creencias impuestas por paradigmas culturales y familiares: la educación que recibimos es una prisión para la mente.

–¿En qué áreas de nuestra vida la podemos utilizar?

–Si queremos materializar una meta, ganar más dinero, concretar la compra de una casa, encontrar el amor. Cualquier meta puede ser creada desde la alquimia transmutando el problema en solución.

La palabra es como la semilla que tiene que entrar en la mátrix para dar a luz ese deseo, lo que queremos primero está en la mente (la imagen, la idea) y es a través de la palabra que liberamos a la idea para que se plasme. Si la mente y el corazón están en armonía darán a luz el deseo.

Tenemos que comprender que las palabras que elegimos son un espejo de nuestra mente, si queremos realmente crear algo nuevo, lo primero que debemos hacer es vaciarnos de “nuestra mente limitante”.

–¿Y de qué manera descubrimos nuestras limitaciones?

–Escuchándonos lo que decimos entrelineas, aprendiendo a escuchar a otros. De eso se trata la labor de Dios. Dios es el que escucha.

–¿Cómo es la vida de un alquimista?

–Un peregrino del camino espiritual, el loco del tarot que vive una verdad que no puede compartir con el mundo. Un discípulo y un amante de la sabiduría; por eso en la antigüedad a los alquimistas de les nombraba filósofos naturales. Estudiás hasta en sueños, porque todos los días son magia pura que te revela sincronías y claves en tu proceso interior. Es un éxtasis divino que en ocasiones te invita a entrar en tus profundidades para aprender a vaciarte de las identificaciones del ego.

Alquimia te invita a ser humilde para pasar por la puerta de conocimiento, la soberbia de creer que “sabes” corta los caminos hacia el entendimiento de la esencia infinita.

“Los alquimistas eran los amantes de la sabiduría, amaban el conocimiento y por eso se dice que alquimia te llama, el camino de la sabiduría te llama"

–¿De qué manera la alquimia nos puede ayudar a cumplir nuestras metas?

–Yo digo “quiero encontrar una pareja estable” (mi idea es formar mi propia pareja), pero en realidad hablo de “encontrar una pareja estable”, por lo cual voy a traer matrimonios, novios, swingers, etc.

Es decir, cuando hablamos de nuestros problemas, cuando hablamos de nuestras metas, cuando describimos lo que queremos, ¿qué verbos usamos?, ¿y qué significan? Para eso lo mejor es encontrar la etimología de las palabras.

–¿Algún ejemplo práctico?

–Curar: cuidar, preocupar. Sanar: estar sano. Salvar: entero, sano y salvo. Entonces, si yo quiero curarme, en realidad estoy llamando a la enfermedad. El universo se rige por lo que le digo, no por lo que le quiero decir: UNI VERSO (un solo verso), la dirección de mi verso.

Entonces, el primer paso es aprender a decir bien que quiero generar, analizar las palabras que uso y comprender que primero me vacío de la palabra que no es, para luego crear la palabra que debe ser.

Una persona quiere encontrar trabajo, nadie lo llama porque dice “estoy tirando currículums por todos lados”. Es claro, los tira y tirar es tirar, no es enviar, no es mandar.

Cada vez que hablamos está la respuesta del porqué no concretamos la meta, darse cuenta genera una iluminación.

