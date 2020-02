Bullying: el desgarrador llanto de un chico con enanismo al salir del colegio

"Dame una soga, quiero suicidarme", dijo el chico cansado de recibir bullying Crédito: Captura

20 de febrero de 2020 • 11:25

Hay historias que emocionan, alertan y dejan un mensaje. La historia de Quaden, que tiene 9 años y vive en Australia, es un claro ejemplo de esto. Vino al mundo con uno de los tipos de enanismo más comunes llamado acondroplasia y está cansado de recibir bullying.

"Dame una soga, quiero suicidarme", fueron sus palabras, apenas salía del colegio y ya cansado de sufrir bullying por su contextura física. El video ya se hizo viral a través de Facebook gracias a su madre que decidió grabar ese difícil momento.

"Solo quiero apuñalarme en el corazón . Quiero que alguien me mate", decía con lágrimas en los ojos. Su madre Yarraka Bayles subió el video desde la angustia se encargó de hacer pública toda esta situación y lo hizo desde su angustia. Su objetivo es dejar un mensaje y ayudar para que sepan el daño que puede hacer el maltrato escolar en los chicos.

"Acabo de ir a buscar a mi hijo a la escuela, llamé al director y quiero que la gente sepa los efectos del bullying. Esto es lo que hace", dijo la madre en declaraciones a los medios australianos.

La madre reconoció que al principio dudaba de hacerlo público pero que al ver sufrir tanto a su hijo se vio obligada. "Se notaba que estaba muy incómodo, no quiere que la gente sepa cuánto lo está afectando, es tan fuerte pero son pocos los momentos en los que lo ves desmoronarse. Fue desgarrador verlo, me hizo sentir impotente", dijo la madre.

Desde que el video se dio a conocer, recibió muchos mensajes positivos pero también fuertes críticas. "He tenido muchas reacciones violentas por esto, lo pensé dos veces antes de eliminarlo ... pero quería que la gente viera el efecto que el acoso está teniendo en mi hijo. Si no me levanto y hablo por él, ¿quién lo hará?", argumentó.

"Este es el impacto que tiene el bullying en un chico de nueve años que solo quiere ir a la escuela, recibir educación y divertirse, pero cada día que viene algo malo le sucede. Quiero que la gente sepa cuánto nos duele como familia", finalizó.

Su caso tomó mucha trascendencia en Australia, incluso varios deportistas se muestran con Quaden con fotos y muchos mensajes de apoyo.

Dónde pedir ayuda y más información

Equipo ABA: brinda un abordaje integral y multidimensional para reducir los índices de violencia, fortalecer la educación en valores y fomentar la sana convivencia escolar.

Libres de Bullying: ofrece herramientas para prevenir, detectar e intervenir en situaciones de bullying en el ámbito escolar.

Línea Convivencia Escolar del Ministerio de Educación de Nación: 0800-222-1197. Recepción, derivación y atención de situaciones conflictivas de convivencia en las escuelas y/o situaciones de vulneración de derechos.

Argentina Cibersegura: trabaja para crear un espacio digital seguro a través de actividades de concientización y educación.