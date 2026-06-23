LA NACION

Calendario para imprimir julio en la Argentina

Con diseños diversos es posible tener en papel el mes completo y agendar los eventos más significativos y las fechas importantes

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
LA NACION
El calendario de julio para marcar las actividades del mes
El calendario de julio para marcar las actividades del mes

En el mes de julio las distintas provincias argentinas, en fechas diferentes, tienen las vacaciones de invierno y, ese período, modifica la rutina de gran parte de la ciudadanía, por lo que es muy útil contar con el calendario de julio para imprimir, y así destacar las actividades principales del mes.

Con la versión en papel se pueden destacar las actividades del mes (imagen representativa generada con IA)
Con la versión en papel se pueden destacar las actividades del mes (imagen representativa generada con IA)

Contar con la posibilidad de imprimir el calendario de julio 2026, ofrece la comodidad de agendar y visualizar las tareas y acontecimientos más relevantes del mes con mayor facilidad y tenerlos presentes de manera rápida y práctica.

La versión en papel permite marcar los planes para esta etapa del año y organizar las actividades individuales y familiares con anticipación. De esta manera, es posible destacar fechas importantes o anotar los sucesos que no se quieren olvidar en el séptimo mes del año.

Alternativas de calendario de julio 2026 para imprimir

Una opción para anotar los acontecimientos del mes
Una opción para anotar los acontecimientos del mes
El mes de julio en versión papel permite destacar tareas del mes
El mes de julio en versión papel permite destacar tareas del mes
La opción para tener impreso el mes de julio de 2026
La opción para tener impreso el mes de julio de 2026
Un ejemplo del mes de julio para destacar eventos
Un ejemplo del mes de julio para destacar eventos
Un diseño para imprimir el calendario del mes
Un diseño para imprimir el calendario del mes

Cuáles son los feriados de julio 2026

En julio 2026 hay un feriado nacional, que corresponde al jueves 9 de julio. Además, se adiciona un día no laborable con fines turísticos el viernes 10, por lo que en el séptimo mes del año hay un fin de semana largo.

El 9 de julio se conmemora un nuevo aniversario del Día de la Independencia y, de acuerdo a lo que informa el calendario oficial de feriadosde la Jefatura de Gabinete, se trata de un feriado inamovible. Esta jornada coincide con el día jueves de la segunda semana del mes y, como no es trasladable, se respeta la fecha original. Sin embargo, este año se adiciona un día no laborable puente el viernes 10, por lo que en esta ocasión sí habrá fin de semana extendido.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026

MesFechaNombre del feriado
Julio
Jueves 9 de julio
Día de la Independencia (feriado inamovible)
Julio
Viernes 10 de julio
Día no laborable con fines turísticos
Agosto
Lunes 17 de agosto
Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable)
Octubre
Lunes 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)
LA NACION
Más leídas de Lifestyle
  1. Por qué hoy se celebra el Día del Futbolista Argentino
    1

    Efemérides del 22 de junio: ¿qué pasó un día como hoy?

  2. La primera creadora de contenido de OnlyFans en el mundo
    2

    La primera creadora de contenido de OnlyFans en el mundo

  3. De sobrevivir con 3 euros diarios en Madrid a participar en el programa de TV más visto
    3

    De sobrevivir con 3 euros diarios en Madrid a participar en el programa de TV más visto: “Una propuesta distinta funciona”

  4. El calendario lunar de julio 2026 en la Argentina
    4

    El calendario lunar de julio 2026 en la Argentina