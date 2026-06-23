Calendario para imprimir julio en la Argentina
Con diseños diversos es posible tener en papel el mes completo y agendar los eventos más significativos y las fechas importantes
- 2 minutos de lectura'
En el mes de julio las distintas provincias argentinas, en fechas diferentes, tienen las vacaciones de invierno y, ese período, modifica la rutina de gran parte de la ciudadanía, por lo que es muy útil contar con el calendario de julio para imprimir, y así destacar las actividades principales del mes.
Contar con la posibilidad de imprimir el calendario de julio 2026, ofrece la comodidad de agendar y visualizar las tareas y acontecimientos más relevantes del mes con mayor facilidad y tenerlos presentes de manera rápida y práctica.
La versión en papel permite marcar los planes para esta etapa del año y organizar las actividades individuales y familiares con anticipación. De esta manera, es posible destacar fechas importantes o anotar los sucesos que no se quieren olvidar en el séptimo mes del año.
Alternativas de calendario de julio 2026 para imprimir
Cuáles son los feriados de julio 2026
En julio 2026 hay un feriado nacional, que corresponde al jueves 9 de julio. Además, se adiciona un día no laborable con fines turísticos el viernes 10, por lo que en el séptimo mes del año hay un fin de semana largo.
El 9 de julio se conmemora un nuevo aniversario del Día de la Independencia y, de acuerdo a lo que informa el calendario oficial de feriadosde la Jefatura de Gabinete, se trata de un feriado inamovible. Esta jornada coincide con el día jueves de la segunda semana del mes y, como no es trasladable, se respeta la fecha original. Sin embargo, este año se adiciona un día no laborable puente el viernes 10, por lo que en esta ocasión sí habrá fin de semana extendido.
Los feriados y días no laborables que quedan en 2026
|Mes
|Fecha
|Nombre del feriado
Julio
Jueves 9 de julio
Día de la Independencia (feriado inamovible)
Julio
Viernes 10 de julio
Día no laborable con fines turísticos
Agosto
Lunes 17 de agosto
Paso a la Inmortalidad del Gral. Don José de San Martín (feriado trasladable)
Octubre
Lunes 12 de octubre
Día del Respeto a la Diversidad Cultural
Noviembre
Lunes 23 de noviembre
Día de la Soberanía Nacional (feriado trasladable del 20 de noviembre)
Diciembre
Lunes 7 de diciembre
Día no laborable con fines turísticos
Diciembre
Martes 8 de diciembre
Día de la Inmaculada Concepción de María (feriado inamovible)
Diciembre
Viernes 25 de diciembre
Navidad (feriado inamovible)