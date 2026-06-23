Calendario para imprimir julio en la Argentina

En el mes de julio las distintas provincias argentinas, en fechas diferentes, tienen las vacaciones de invierno y, ese período, modifica la rutina de gran parte de la ciudadanía, por lo que es muy útil contar con el calendario de julio para imprimir, y así destacar las actividades principales del mes.

Con la versión en papel se pueden destacar las actividades del mes (imagen representativa generada con IA)

Contar con la posibilidad de imprimir el calendario de julio 2026, ofrece la comodidad de agendar y visualizar las tareas y acontecimientos más relevantes del mes con mayor facilidad y tenerlos presentes de manera rápida y práctica.

La versión en papel permite marcar los planes para esta etapa del año y organizar las actividades individuales y familiares con anticipación. De esta manera, es posible destacar fechas importantes o anotar los sucesos que no se quieren olvidar en el séptimo mes del año.

Alternativas de calendario de julio 2026 para imprimir

Una opción para anotar los acontecimientos del mes

El mes de julio en versión papel permite destacar tareas del mes

La opción para tener impreso el mes de julio de 2026

Un ejemplo del mes de julio para destacar eventos

Un diseño para imprimir el calendario del mes

Cuáles son los feriados de julio 2026

En julio 2026 hay un feriado nacional, que corresponde al jueves 9 de julio. Además, se adiciona un día no laborable con fines turísticos el viernes 10, por lo que en el séptimo mes del año hay un fin de semana largo.

El 9 de julio se conmemora un nuevo aniversario del Día de la Independencia y, de acuerdo a lo que informa el calendario oficial de feriadosde la Jefatura de Gabinete, se trata de un feriado inamovible. Esta jornada coincide con el día jueves de la segunda semana del mes y, como no es trasladable, se respeta la fecha original. Sin embargo, este año se adiciona un día no laborable puente el viernes 10, por lo que en esta ocasión sí habrá fin de semana extendido.

Los feriados y días no laborables que quedan en 2026