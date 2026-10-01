Caminaba por la playa y encontró un pez más tóxico que el cianuro

Constance Morris recorría la playa de Towan, en la región británica de Cornwall, cuando un avistamiento captó su atención de manera inmediata. Mientras aguardaba a su familia, observó a varias gaviotas que picoteaban a un pez sobre la arena. Al aproximarse para identificar a la criatura, Morris confirmó sus sospechas: “Se trataba de un ejemplar altamente peligroso para los seres humanos”.

Según los reportes especializados, este animal resulta hasta 1200 veces más mortal que el cianuro, una característica que generó una alerta inmediata entre los especialistas en vida marina.

Constance Morris encontró un raro pez en una playa de Reino Unido Constance Morris/Facebook

“Mientras esperaba a que se reuniera toda la familia, miraba a la playa cuando vi a unas gaviotas negras picoteando a un pez”, explicó Morris en declaraciones consignadas por el medio Ladbible. La mujer, quien posee experiencia en el registro de animales muertos para la Red de Varamientos, tomó precauciones básicas antes de manipular el hallazgo. Gracias al uso de guantes, pudo retirar el cuerpo del ejemplar sin contacto directo con su piel.

Las primeras estimaciones identificaron al animal como un Lagocephalus lagocephalus, conocido popularmente como pez globo oceánico, una especie de suma peligrosidad debido a su carga tóxica.

Constance Morris encontró un raro pez en una playa de Reino Unido Constance Morris/Facebook

Mat Slater, oficial de conservación marina de Cornwall Wildlife Trust, confirmó la especie y subrayó la amenaza latente. “Como todos los peces globo, producen tetrodotoxina, que resulta especialmente peligrosa si alguien la ingiere”, afirmó Slater.

El envenenamiento por esta sustancia provoca entumecimiento y parálisis en el cuerpo, lo cual deriva en la muerte mediante insuficiencia respiratoria. La ciencia advierte que un solo ejemplar de este tipo posee la capacidad suficiente para terminar con la vida de 30 personas adultas, dado que no existe un antídoto conocido para contrarrestar sus efectos químicos.

Al describir al pez, Morris destacó que medía unos 30 centímetros de largo, presentaba un vientre blanquecino y flácido, además de una cara redondeada con dientes característicos. Estos animales poseen un conjunto de piezas dentales unidas que forman un pico cortante.

La especie puede inflar su cuerpo mediante el uso de agua o aire como mecanismo de defensa. Su coloración externa muestra tonos azulados brillantes en el dorso y un vientre más claro con espinas pequeñas. Estos peces alcanzan hasta 60 centímetros de longitud en su etapa adulta.

Constance Morris encontró un raro pez en una playa de Reino Unido Constance Morris/Facebook

Aunque el consumo de ciertas variedades se encuentra presente en la gastronomía japonesa, los chefs requieren capacitaciones intensivas para retirar las partes venenosas antes de servir el plato. La presencia de esta especie en las costas del Reino Unido constituye un evento inusual y poco frecuente, según precisó Slater.

Pese al riesgo, la mujer decidió recoger al animal para colaborar con los estudios científicos. “Siempre dispuesta a recoger algo desagradable de la playa, lo embolsé y metí a mi mochila”, detalló Morris tras el encuentro. Las autoridades recomiendan evitar el contacto directo con estos ejemplares ante cualquier avistamiento futuro en las costas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA