Por qué algunos bidets tienen un agujero en la parte superior y para qué sirve

Hay detalles en distintos artefactos del baño que vemos todos los días, pero que no conocemos su verdadero significado. Uno de ellos es el agujero que algunos modelos de bidet tienen en la parte superior. Por lo general, se encuentra ubicado cerca o detrás de la grifería.

Aunque a simple vista podría confundirse con un detalle estético o de fabricación, se trata del rebosadero, un sistema pensado para ofrecer una vía alternativa de salida al agua cuando el nivel comienza a subir demasiado. El funcionamiento fue explicado desde la cuenta de TikTok Plomería y Gas Sin Vueltas, dedicada a compartir consejos y curiosidades sobre instalaciones domésticas.

“¿Este hueco para qué sirve? Es para que no rebalse la bacha. Suponete que vos tenés muy buena presión, dejás corriendo el agua y resulta que esta no da abasto. Entonces empieza a levantarse el agua”, comenzó por explicar el especialista. Es precisamente en ese momento cuando entra en funcionamiento el pequeño orificio. Antes de que el nivel alcance el borde del bidet, parte del agua ingresa por el rebosadero y es conducida hacia el sistema de desagüe.

Este detalle casi imperceptible puede ayudar a evitar un problema mucho mayor en el baño (Foto: Pixabay)

El especialista mostró que existe una comunicación interna entre esa abertura y la zona del desagüe. De esta manera, el agua encuentra una segunda vía de evacuación y disminuye el riesgo de que termine cayendo directamente sobre el piso del baño. “Este rebalse ayuda a que el agua, por medio de la comunicación de la bacha, ingrese a esta altura”, explicó mientras mostraba el mecanismo.

Sin embargo, el sistema no es una protección absoluta frente a los desbordes de agua que pueden ocurrir al utilizar el bidet. Si el desagüe está completamente obstruido o ingresa más agua de la que el sistema puede evacuar, se puede producir un rebalse. Por eso el experto reconoció que, además de conocer para qué sirve esta pequeña abertura, es importante mantener tanto el desagüe como el rebosadero libres de suciedad y obstrucciones.

¿Para qué sirve el rebosadero del bidet?

¿Cómo limpiar el agujero superior del bidet?

Con el paso del tiempo, el rebosadero puede acumular sarro, restos de jabón y suciedad, lo que puede dificultar el paso del agua. Para mantenerlo limpio no es necesario desarmar el bidet. Una forma sencilla es colocar agua caliente con un poco de detergente en la abertura y dejarla actuar unos minutos. Después, se puede utilizar un cepillo fino, un limpiapipas o un cepillo interdental para remover la suciedad visible.

Si existe acumulación de sarro, puede aplicarse vinagre blanco y dejarlo actuar entre 15 y 30 minutos antes de enjuagar con agua. Conviene evitar introducir objetos metálicos rígidos o productos demasiado corrosivos, ya que podrían dañar el esmalte o alguna parte del sistema.