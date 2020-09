Kori Sideway es una presentadora canadiense que recibió críticas por parte de un televidente anónimo sobre su manera de vestirse, y estalló contra ese mensaje en las redes sociale Crédito: Twitter

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de septiembre de 2020 • 14:28

Una periodista y presentadora de noticias de Canadá se mostró molesta en las redes sociales luego de recibir un correo electrónico en el que un televidente la criticaba por el escote que llevaba en la televisión.

Kori Sidaway es el nombre de esta presentadora televisiva de la cadena Chek News. Ella decidió recurrir a las redes sociales para expresar su malestar después de recibir un mensaje en el que un espectador cuestionaba su profesionalismo por el tipo de ropa que usaba en su presentaciones.

En su cuenta de Twitter, la periodista respondió el invasivo mensaje recibido, del que hizo una captura de pantalla. "Este mensaje de la captura me lo enviaron a mí y a mis colegas en un intento de avergonzarme y vigilar mi cuerpo. Bueno, estoy recuperando mi poder", escribió en su posteo.

"Para los guerreros informáticos sin nombre que intentan reducir a las mujeres a un atuendo o una parte del cuerpo, esta generación de mujeres no soporta el acoso", concluyó Sidaway.

La presentadora capturó la imagen del mail que había recibido y lo subió indignada a su cuenta de Twitter Crédito: Twitter

La ofuscación de la presentadora tenía su razón de ser en la clase de mensaje que había recibido por parte de una persona anónima. "Demasiado escote puede romper la noticia que estás contando", decía el comienzo del comentario que le llegó.

"No dejes que eso te suceda. Episodio 6 del domingo 5 a 7 p.m. -continuaba el texto-. Se adjuntan dos fotos. Lo que crees que vemos y lo que realmente vemos".

En una de las fotos se veía a Sidaway en su trabajo como presentadora en la televisión, con una prenda blanca con un leve escote. Y en la otra imagen -la que correspondía al ítem "lo que realmente vemos"-, aparecía otra mujer con un escote mucho más pronunciado.

El mensaje terminaba con un consejo que podía leerse también como una advertencia: "Vístase apropiadamente. Fue un trabajo duro llegar allí". El texto estaba firmado por la "Patrulla del escote de la isla de Vancouver".

Experiencias similares de colegas

El desagradable mensaje fue recibido con disgusto por la presentadora, pero también se sumaron a sus expresiones de rechazo sus seguidores y otras colegas.

Una de las mujeres compartió con Sidaway su propia y similar experiencia: "Recibí una carta anónima escrita a mano hace dos semanas que decía: 'Los hombres decentes no quieren ver tus blusas escotadas. Muestra una conducta de mal gusto. Espero que recuperes el sentido y sigas haciendo tu trabajo'. Odio oír que está sucediendo esto en todo Canadá".

Otra periodista del mismo país también relató en las redes su caso: "A principios de la década de 2000 estaba frente a la cámara para un programa de cambio de imagen en Canadá. Me llamaron a la sala de edición y me mostraron una imagen mía congelada, y me preguntaron, señalando hacia mi estómago, cuándo me iba a encargar 'de eso'".

Otra mujer de la televisión se sumó a los testimonios, al escribir: "Cuando estaba trabajando en los '90 me dijeron que siempre usara mangas largas porque mis brazos desnudos eran demasiado provocativos. ¡Mis brazos desnudos!".