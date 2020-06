Romina Malaspina vistió un top con transparencias que la convirtió en viral: ¿quién es la nueva conductora de Canal 26 que se llevó todas las miradas?

Romina Malaspina , parte del staff del noticiero del Canal 26 , se convirtió anoche en trending topic de Twitter. ¿La razón? En la última emisión del programa en el que trabaja, la modelo dio las novedades económicas del país en un despampanante top con transparencias , y el video se convirtió en viral en cuestión de horas.

Quién es Romina Malaspina

Malaspina nació en Mar del Plata y saltó a la fama al participar en la edición de Gran Hermano Argentina de 2015. Aquella temporada, conducida por Jorge Rial , catapultó su carrera como mediática y le abrió las puertas a otros programas de televisión, como el reality chileno Doble tentación y el español Supervivientes , emitido en 2018.

Con todas estas participaciones, la modelo levantó mucho su perfil en las redes sociales: en Instagram la siguen un millón de personas. Desde esa plataforma, cada día muestra el atuendo que viste en Canal 26, realiza acciones con marcas y comparte algunas experiencias personales.

Los rumores de romance entre Malaspina y Benjamín Vicuña

Tres años atrás, se filtraron supuestos chats entre la modelo y la actual pareja de la China Suárez . Rápidamente, el actor lo desmintió "Esa conversación es absolutamente falsa. Nunca existió. Espero una desmentida de la persona en cuestión, si no enviaré la situación a mi abogado por suplantación de identidad", lanzó Vicuña. La modelo repitió la versión de Vicuña. "Trascendido absolutamente falso. Romina no conoce a Benjamín Vicuña y nunca le escribió. Esto es un invento malintencionado en donde ninguno de los dos involucrados tiene responsabilidad alguna", dijo su community manager a través de la cuenta de Instagram de la Malaspina, quien se encontraba aislada en un reality.

La actual carrera de Romina Malaspina

A principios de marzo de este año, Malaspina anunció, en un posteo de Instagram, que daba un vuelco en su carrera. "El último año recibí cientos de mensajes preguntando si volverían a verme en otro reality, la respuesta para mi hace tiempo es muy clara. No volverán a verme en otro reality", manifestó. "¡Pero tranquilos!" El motivo de esto tiene mucho sentido, y es que llevo casi ya 2 años trabajando muy duro en silencio en mi proyecto, Me lanzo como artista", añadió. Bajo el nombre de RU$$A , Malaspina contó a sus seguidores que en los próximos días podrían escuchar algunas de sus canciones.

Romina Malaspina y el look que eligió para participar del noticiero de Canal 26. 00:20

Video

Los planes de Romina para este 2020, vinculados a la música, quedaron truncados. De hecho, en una publicación de la red social, contó que antes de que comenzara la pandemia por coronavirus su idea era irse a vivir al exterior. "Como algunos saben, antes de que comience todo esto estaba a días de irme a vivir a Estados Unidos y encarar grandes proyectos, pero todo se puso en pausa. Todo se nos dio vuelta (como seguramente a cada uno de ustedes) y a raíz de las circunstancias me quedé en la Argentina", explicó la modelo.

"Tengo que admitir que pasé días de tristeza y de angustia por no saber cómo seguir todo. Pero dejé el destino en manos de Dios y a los pocos días me ofrecieron formar parte de este tremendo equipo informativo, así que ahora me siento extremadamente orgullosa de pasar unos meses más en mi país y cumpliendo uno de los grandes objetivos que siempre tuve: conducir un programa de esta índole". De esa forma, la modelo anunció su incorporación al equipo de Canal 26 a finales de mayo. "Voy a dar lo mejor de mi como siempre", expresó.

El top de la polémica con Sol Pérez

Desde que la ex Gran Hermano se incorporó a Canal 26, un espacio en el que ya está instalada Sol Pérez , se produjo una suerte de competencia entre ambas, fogoneada por las redes. Fue Romina quien en la última emisión puso una vara muy alta, animándose a un top con transparencias. La decisión hubiera sido pasada por alto, si no hubiera generado una verdadera revolución en redes sociales, al punto de convertir la situación en uno de los temas con más comentarios del día.

Ante una nueva comparación con su compañera de canal, Sol Pérez salió a contestarles a todos los que le escribían: "Infórmense, no es la primera conducción que hago. Yo no hago ninguna conducción en tetas, tengo curvas y no voy a usar una bolsa para que ustedes no se pongan nerviosos. Yo no tengo la culpa de lo que hacen los demás", le dijo la modelo a un televidente que no pudo evitar trazar un paralelo.

Sin embargo, la actriz y vedette no se quedó conforme y decidió seguir con las aclaraciones, en su frontal estilo: "Dejen de querer llamarme 'gato' por ser mujer y tener tetas y culo. Estudié, me preparé y desde que tengo 18 años que trabajo en el medio. Gracias a Dios hace tres años me dieron la posibilidad de conducir y es algo que amo. Besos"