Celebró con todo que aprobó una materia, pero recibió un inesperado llamado que la dejó sin palabras

Uno de los momentos más estresantes para los estudiantes es el tiempo que transcurre entre un examen y la noticia de la calificación, y más aún cuando se trata de un recuperatorio. Una joven española compartió lo que le sucedió mientras celebraba la fiesta de San Fermín en la ciudad de Pamplona y se viralizó. En plena celebración en la calle, recibió un mensaje con las notas de todos los alumnos, sin embargo, un hecho insólito la dejó con un sabor amargo. “A veces no hay final feliz” tituló el video.

En el fragmento compartido en TikTok, se puede apreciar cómo una estudiante de la Universidad Complutense de Madrid llamada Carla, que espera con ansias los resultados de su examen recuperatorio, mientras su amiga baila animándola con la música de los bombos de fondo y con la lluvia que no logró impedir los festejos de San Fermín. “Ay Dios mío, no me carga, no me carga, no me carga”, se la escucha decir mientras actualizaba la bandeja de entrada de su celular para poder saber el resultado.

Celebró que había aprobado una materia, pero recibió un inesperado llamado que la dejó sin palabras

Cuando finalmente recibió el mail, empezó a buscar su nombre en el listado de alumnos que tuvieron que rendir la materia de nuevo y se encontró con que obtuvo un 5, nota que le daba la aprobación de la materia. En el medio de las calles repletas de gente, las dos amigas comenzaron a gritar y saltar para festejar. “Carla emocionada sin saber lo que le esperaba”, escribió la usuaria @amigabri28 en el clip que compartió en la red social.

Sin embargo, la alegría se transformó en decepción en cuestión de segundos, cuando recibió la inesperada llamada de su profesor. Carla le explicó que no podía hablar porque estaba en un festejo, pero el maestro insistió porque el motivo de su llamada era para comunicarle que el 5 que se sacó se trataba de un lamentable error.

La joven se alejó a una calle vacía para poder hablar más tranquila y el semblante del rostro le cambió drásticamente. En el fragmento se ve cómo ella y su amiga escuchan las palabras del docente, mientras le hacen algunos gestos vulgares por la mala noticia. Acto seguido, sin entender cómo podía haber pasado eso, ya no celebraron y, por el contrario, se pusieron tristes.

El profesor le comunicó que hizo una revisión de los exámenes y decidió cambiar la nota a un 4,85, es decir, que no le daba la calificación para aprobar la materia. No obstante, Carla, en un tono más relajado, decidió pedirle a su amiga que ya ayude a pasar el mal momento y ella intentó hacerlo. “Hay que ahogar las penas con alcohol”, le expresó con el fin de levantarle el ánimo.

La tiktoker aceptó la propuesta para continuar los festejos de San Fermín en Pamplona y, por un rato, intentar olvidar el mal momento. Ahora, deberá pensar en la calificación de la materia y tendrá que mejorarla para avanzar en sus estudios.