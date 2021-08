Cinco mitos y creencias falsas sobre alergias e intolerancia a los alimentos

Las alergias alimentarias parecen estar en aumento, pero abundan los conceptos err贸neos, que a menudo obstaculizan el diagn贸stico y tratamiento adecuados de una afecci贸n.

Seg煤n una investigaci贸n reciente, hasta el 35% de las personas se diagnostican err贸neamente a s铆 mismas (o a sus hijos) con una intolerancia o alergia a los alimentos y luego tratan de controlarla por s铆 mismas en lugar de buscar el asesoramiento m茅dico adecuado.

As铆 que es hora de aclarar cinco de los conceptos err贸neos m谩s populares que persisten.

1. Tengo s铆ntomas despu茅s de la comida, por lo que debe ser una alergia

No necesariamente. Las reacciones adversas a los alimentos pueden ocurrir por una variedad de razones, y todas entran dentro del t茅rmino general 鈥渉ipersensibilidad alimentaria鈥. Esto incluye reacciones que involucran al sistema inmunol贸gico, denominadas alergia a los alimentos, pero tambi茅n una variedad de otras que no, a menudo llamadas 鈥渋ntolerancia a los alimentos鈥.

Las reacciones al茅rgicas que involucran al anticuerpo inmunoglobulina E a menudo se denominan alergias mediadas por IgE (IgE) y se estima que afectan hasta al 10% de la poblaci贸n de Reino Unido.

Estos causan s铆ntomas que van desde los leves, como picaz贸n en los ojos, hasta severos, como la anafilaxia, una reacci贸n al茅rgica r谩pida y grave que puede causar inflamaci贸n severa de la garganta o la lengua, dificultad para respirar, presi贸n arterial baja y, en 煤ltima instancia, la muerte.

Las alergias se producen por una enorme variedad de sustancias tanto biol贸gicas como sint茅ticas Pixabay

Estos s铆ntomas suelen aparecer r谩pidamente despu茅s de ingerir el alimento en cuesti贸n y, cuando son graves, requieren atenci贸n m茅dica inmediata. Otras reacciones que involucran al sistema inmunol贸gico (llamadas alergia no mediada por IgE) pueden causar s铆ntomas que son inmediatos o de inicio m谩s lento y de naturaleza m谩s cr贸nica, como enrojecimiento, picaz贸n en la piel, acidez de est贸mago o diarrea.

Algunos de estos pueden ser similares a los s铆ntomas causados por intolerancias alimentarias. Si bien generalmente se requiere excluir totalmente el alimento desencadenante en la alergia a IgE, restringirlo puede ser suficiente en otras formas de hipersensibilidad, pero esto depender谩 de la causa subyacente.

2. Puedo conectarme a internet y hacerme una prueba de alergia

Es probable que una visita a la farmacia o una b煤squeda online para obtener un diagn贸stico te deje con una factura y una larga lista de alimentos que aparentemente est谩n causando tus s铆ntomas. Muchas de las pruebas que se ofrecen en internet para alergias o intolerancias alimentarias no est谩n basadas en evidencia.

Estas pueden conducir a restricciones diet茅ticas autoimpuestas injustificadas que no solo aumentan el riesgo de deficiencia nutricional, sino que pueden causar ansiedad, tener un efecto perjudicial en tu vida social al hacer que comer fuera de casa sea complicado y, en 煤ltima instancia, afectar tu calidad de vida.

La 煤nica prueba de alergia basada en evidencia disponible actualmente es para la alergia IgE (reacci贸n inmediata). Estas son pruebas de punci贸n cut谩nea y an谩lisis de sangre de IgE espec铆ficos. Sin embargo, incluso si se ofrecen pruebas de IgE, los resultados requieren una interpretaci贸n cuidadosa, ya que una prueba positiva no significa necesariamente alergia.

Una 鈥減rueba de provocaci贸n alimentaria鈥, en la que se administran dosis precisas y crecientes del alimento sospechoso, se considera el mejor m茅todo de diagn贸stico de alergia alimentaria, pero debe realizarse con supervisi贸n m茅dica.

El diagn贸stico comienza con un historial completo y centrado en las alergias que apuntar谩 hacia las pruebas adecuadas si es necesario. Esto debe ser realizado por un profesional m茅dico con experiencia en alergias. Entonces, si est谩s preocupado por tus s铆ntomas, habla con tu m茅dico general.

La 煤nica prueba de alergia basada en evidencia disponible actualmente es para la alergia IgE (reacci贸n inmediata) Archivo

3. Necesito evitar muchos alimentos para ayudar a controlar mi eczema

Es poco probable. La comida no causa eczema y hay muchos desencadenantes ambientales implicados en los brotes, lo que dificulta determinar si eliminar alimentos espec铆ficos realmente est谩 ayudando. No es necesario buscar mucho para encontrar libros y sitios web que sugieran una variedad de alimentos implicados, pero para la mayor铆a de las personas, el tratamiento m茅dico adecuado es la clave para controlar la afecci贸n.

Dicho esto, algunas personas con eczema at贸pico pueden necesitar evitar ciertos alimentos debido a la alergia alimentaria IgE de inicio r谩pido y potencialmente grave. Adem谩s, la exclusi贸n de alimentos espec铆ficos puede ser beneficiosa para algunos y puede implicar una alergia alimentaria no IgE.

Sin embargo, esto requiere una evaluaci贸n cuidadosa, por lo que si cre茅s que tu tratamiento actual para el eczema no la mantiene bajo control, habl谩 con tu m茅dico antes de realizar cualquier cambio en la dieta.

4. Las advertencias de 鈥減uede contener鈥 est谩n ah铆 para proteger a los fabricantes

El etiquetado de al茅rgenos en los alimentos mejor贸 en los 煤ltimos a帽os con la implementaci贸n de la legislaci贸n de la Uni贸n Europea de 2014, que sigue siendo relevante en Reino Unido a medida que Escocia y otras naciones la actualizan y mejoran en esta era posterior al Brexit.

Sin embargo, tiene limitaciones. De hecho, el 鈥渆tiquetado preventivo de al茅rgenos鈥 (advertencias de rastreo) no est谩 espec铆ficamente regulado por la legislaci贸n m谩s all谩 del requisito de que la informaci贸n voluntaria no debe inducir a error al consumidor, ser ambigua o confusa.

Por lo tanto, es imprescindible un asesoramiento adecuado y una gesti贸n adecuada Archivo

La redacci贸n de las advertencias no est谩 estandarizada y, lo que es m谩s importante, no da una indicaci贸n del nivel de riesgo. Por lo tanto, tal vez no sea sorprendente que este tipo de advertencia sea visto con sospecha por algunos mientras que es una causa de angustia para otros, particularmente aquellos con alergia a IgE potencialmente severa donde incluso cantidades muy peque帽as de un alimento espec铆fico pueden causar s铆ntomas inmediatos.

El enfoque m谩s seguro y, para algunos, necesario es evitar todos los productos con estas advertencias. Al final, c贸mo se gestiona esto depende de la elecci贸n personal, pero comprender lo que se requiere y lo que no se requiere en el etiquetado de los alimentos es esencial para tomar una decisi贸n totalmente informada sobre c贸mo administrar lo que com茅s y los alimentos que deb茅s evitar.

5. Alergia a los alimentos: solo necesit谩s evitar el alimento desencadenante

Muchas personas que siguen dietas restringidas no estar铆an de acuerdo. No solo existe un riesgo nutricional potencial, la exclusi贸n de ciertos alimentos requiere una planificaci贸n cuidadosa y una vigilancia constante.

Para aquellos con alergia a la IgE de inicio r谩pido en particular, donde la exposici贸n accidental al alimento desencadenante puede causar s铆ntomas severos, esto puede resultar en una ansiedad considerable. De hecho, existe evidencia de que tener una alergia alimentaria potencialmente grave tiene un efecto perjudicial sobre la calidad de vida en t茅rminos de salud.

Por lo tanto, es imprescindible un asesoramiento adecuado y una gesti贸n adecuada. Con una gran cantidad de informaci贸n disponible gracias principalmente a fuentes online, es m谩s importante que nunca asegurarse de utilizar fuentes cre铆bles y confiables y buscar el asesoramiento y el tratamiento m茅dicos adecuados si te preocupan los s铆ntomas relacionados con los alimentos.

Marian Cunningham

BBC Mundo