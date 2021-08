Fue acosada por un hombre en una cafetería, una empleada lo notó y salió a su rescate

Avery Spencer, una estadounidense de 23 años, estaba tomando algo mientras trabajaba en un local de la cadena Starbucks en Utah cuando un hombre se sentó a su lado y comenzó a intimidarla. Entonces, una moza del lugar se acercó a su mesa para rescatarla de esa desagradable situación.

La joven grabó parte de ese mal momento y subió el video a TikTok, junto a su agradecimiento a la mujer que la sacó del acoso, llamada Tiffany LeMair Clark, de 34 años. Las imágenes fueron vistas por casi tres millones de personas y su historia se volvió viral.

El hecho ocurrió el martes pasado en un local de la citada cadena de cafeterías ubicada en la ciudad de Orem, en Utah. Spencer estaba trabajando mientras disfrutaba de un café, cuando de pronto un hombre se sentó a su lado y comenzó a hablarle sin parar.

La mujer comenzó a sentirse intimidada por la insistencia del hombre y decidió grabar parte de lo que le estaba pasando. En las imágenes se ve a la joven visiblemente tensa y angustiada por la situación que estaba padeciendo.

Avery Spencer contó su experiencia en un video de TikTok que ya casi alcanzó las tres millones de reproducciones Captura TikTok / greenybeany420

“Este hombre viene y se sienta a mi lado y no me deja sola. Le dejo muy en claro que no quiero hablar. Menciono a mi esposo seis veces. Le digo que estoy trabajando en algo muy urgente y no tengo tiempo para hablar. Pero no me deja sola”, relató después la muchacha, en otro corte del mismo video de TikTok.

Fue entonces cuando llegó la supervisora de ese local de Starbucks, se acercó a la mesa de la joven para ver cómo estaba, usando la excusa de llenar su bebida nuevamente. “Cuando baja para tomar mi taza vacía, la mujer se inclina y me susurra: ‘Tuvimos problemas antes con este hombre, si te hace sentir incómoda, avisanos’”, contó Spencer en su video.

“Sabían que el hombre me acosaba”

“Básicamente, ella me hace saber que me van a estar observando y que saben que este hombre me está acosando. Eso fue muy reconfortante de escuchar para mí”, agregó la muchacha en la grabación que difundió en su cuenta greenybeany420.

La supervisora del lugar se quedó un rato parada al lado de Spencer, e incluso se ofreció a traerle agua. Estaba claro que su intención era no dejarla sola. En las imágenes puede observarse también que Spencer está cada vez más intranquila con la situación y que, si bien sonríe al hablar con la empleada, se encuentra muy incómoda.

Finalmente, molesta por la situación y cuando casi había terminado su trabajo, Spencer decidió abandonar el lugar. En el video posterior dijo sentirse “ansiosa”, casi cerca de entrar en una situación de pánico.

La muchacha contó que entonces se le acercaron nuevamente la supervisora y otros empleados de Starbucks a decirle que podían sacar del lugar al hombre, puesto que ya habían tenido problemas con él anteriormente. Pero ella les dijo que no, que ya quería irse de allí porque necesitaba estar sola. Volvió a reiterar que sentía mucha ansiedad por la situación.

Más tarde, en el mismo video, la mujer llenó de elogios a los empleados del local que la ayudaron en ese momento desagradable. “Fueron muy observadores. Estuvieron allí de inmediato y me ayudaron. Estoy muy agradecida por eso, les digo gracias”, señaló la muchacha, que agregó que en otras ocasiones le pasó algo similar y no recibió ni ayuda ni contención de nadie.

En el momento del grabar el video, la joven no conocía la identidad de la supervisora, que luego se dio a conocer en los mismos comentarios de su cuenta de TikTok.

Los seguidores de la joven, en tanto, también celebraron que Tiffany y el resto de los empleados hubieran estado atentos a lo que ocurría en la mesa de Spencer y felicitaron la actitud comprometida de la supervisora.

Tiffany LeMair Clark es la supervisora de Starbucks que se acercó a asistir a Spencer Daily Mail

La palabra de la supervisora

Por su parte, la propia Tiffany Clark expuso su parecer también en su cuenta de TikTok. Allí, la mujer señaló que ya lo tenían visto a ese hombre haciendo cosas parecidas en ese local, y muchas veces también con las empleadas y empleados.

La supervisora señaló que ella lucha contra ataques de pánico, ansiedad y depresión y que se dio cuenta rápidamente de lo que decía el lenguaje corporal de Spencer mientras estaba siendo acosada. “Solo quería hacerle saber que estaba siendo apoyada, que no estaba sola. Me alegro que se haya sentido segura”, dijo.

La mujer finalizó su video diciendo que habían hecho la denuncia por lo que había pasado, pero que la policía no intervino. Ella misma junto a otro empleado habían escoltado al hombre fuera de las instalaciones.

LA NACION