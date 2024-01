Cada vez hay más aplicaciones para conocer gente, pero generalmente las relaciones suelen ser efímeras y lo único que se valora es el encuentro sexual. La gran variedad de candidatos, buscar a la persona perfecta y la falta de besos son algunas de las razones que explican este dilema.

Alejandro Gorenstein PARA LA NACION

Tinder, Badoo, Bumble, Inner Circle, Happen. Litmach, Grindr, Influxy, Kismia, Womo, SweetMeet. Y la lista seguramente es más larga. Cada vez existen más Apps de citas que nos posibilitan tener una conversación en simultáneo con muchas personas y al mismo tiempo realizar diferentes tipos de actividades.

Todo parece encajar a la perfección. Tenemos la libertad y la facilidad para conocer gente, enamorarnos y formar una pareja. Sin embargo, cada vez este propósito va perdiendo terreno privilegiando las relaciones fugaces donde la única conexión parecería ser sexual.

¿Buscamos a la persona perfecta?

Muchas veces, ocurre que nos olvidamos de que estamos hablando de personas y las personas que van apareciendo en estas Apps pasan a ser una especie de fotos de un catálogo. Todo ocurre en la inmediatez, todo se da de manera rápida y esporádica, todo es line por lo que nosotros y nuestras relaciones se definirían en un modo de despersonalización total.

“Si no nos convence del todo una persona, pasamos a la siguiente y, así, entramos en una rueda que nunca acaba ya que parece que buscamos a la persona `perfecta´ para nosotros. Y guiados por una foto, podemos elegir entre muchos perfiles y eso crea la falsa sensación de que siempre hay alguien disponible. Entonces, si hacemos un match con alguien, empezamos una charla y si hubo algo mínimo que no nos haya gustado directamente pasamos a otro, por esta falsa sensación de que alguien más habrá por ahí disponible. Lamentablemente, si se entra en este círculo vicioso, pueden empezar a disminuir nuestras habilidades sociales y herramientas para generar una vinculación afectiva duradera”, expresa la Dra. Mónica Aranda, Médica Cardióloga y Sexóloga Clínica.

"Es más saludable aprender a ser autosuficiente a nivel emocional y no esperar a que nadie nos complete", dice Aranda.

Vínculos efímferos

Cuando se mantienen vínculos con escaso compromiso emocional, por lo general, se dan encuentros esporádicos, en los que generalmente queda en primer y único plano lo sexual.

“Aquellos que se dejan llevar, como por inercia, por la velocidad que proponen las plataformas, pueden elegir para ese momento de su vida estos vínculos más efímeros, sin darse la oportunidad de realmente conocer a quien tienen enfrente.

Sin embargo, también existe la posibilidad de llevar adelante estos encuentros con mayor apertura, disponiéndose a conocerse en profundidad, dándose tiempo para que esto se vaya desarrollando, facilitando la comunicación entre ambos acerca de sus historias, deseos, expectativas”, dice Melina Hoijemberg, Psicóloga y Sexóloga.

Se necesita volver al cortejo y a la elegancia

Por más que resulte añoso y las nuevas generaciones no hayan escuchado nunca la palabra cortejo vinculada a lo romántico (intentar conseguir el amor de alguien halagándolo y buscando su compañía) una de las claves para intentar armar parejas a futuro tiene que ver con retornar a este tipo de galanteo.

“El cortejo es un gran afrodisíaco y creo que se está perdiendo tal cual como lo concebimos. Hay que tener elegancia para poder empezar un chat, se puede cortejar por chat también. Nunca está de más un ´buen día´, un saludo, preguntarle al otro sobre sus intereses. Se pueden enviar canciones, fotos, y poemas de manera on line. Pero creo que si o sí hay un límite: es necesario seguir con el cortejo cara a cara y mantenerlo en caso de que se establezca un vínculo. El cortejo es el combustible del deseo”, afirma Aranda.

¿Y la química sexual?

En ocasiones algo de la velocidad que proponen los dispositivos virtuales lleva a que en estas citas las personas que se están conociendo pasen rápidamente al plano de los sexual, exponiéndose de esta manera a una situación de intimidad que no siempre surge del real deseo de ambos de compartir un encuentro sexual con aquella persona que acaban de conocer. “En estas situaciones muchas personas acceden a tener relaciones sexuales influidas por mitos que circulan socialmente sobre lo que “se esperaría” en estos encuentros. Cuando la relación sexual se vive de esta manera, como parte de un mandato con el que habría que cumplir, quienes se exponen a esta experiencia de intimidad también se están exponiendo a experiencias que no siempre son disfrutadas y placenteras, las cuales pueden dejar huellas en la vida sexual y emocional de estas personas”, asevera Hoijemberg.

“Se están perdiendo los besos”

Otro aspecto que es importantes a la hora de conocer a alguien cara a cara tiene que ver con el escaso análisis que hacemos, si el encuentro lo permite, en relación a esos primeros besos.

“Los besos son una experiencia en sí misma, inmensa e íntima. Si la intención es usarlos para terminar en la cama con alguien, no estaríamos yendo a buen puerto, ya que empezará a generar en la otra persona una actitud defensiva, de alerta y anticipación a lo que va a venir, haciendo que algo tan hermoso de ser disfrutable”, advierte María Gabriela Simone, Psicóloga y sexóloga.

“Los besos son una forma de comunicarnos, de sentirnos y también es algo que se está perdiendo. Es como si los besos o el `chape´ está limitado al momento de la conquista o de la mal llamada previa. Besarse es una forma de conectar, de intimar con el otro. Una pareja debe dedicar tiempo para ese momento íntimo de besarse”, aconseja Aranda.

La importancia de la comunicación en la pareja que se está formando

La comunicación en las parejas que recién se están conociendo es fundamental para que puedan ir ganando confianza al manifestar sus deseos, expectativas, emociones y sensaciones.

“Es importante que la comunicación sea fluida, que ambos miembros de la pareja puedan expresarse en libertad y ser escuchados por el otro. Es importante, además, que el diálogo se construya en un marco de respeto mutuo, que ninguna de las partes juzgue las emociones o puntos de vista de la otra. De esta manera, aceptando las diferencias que pueden ir surgiendo, se puede también ir negociando y construyendo acuerdos con los que ambos se sientan cómodos”, dice Hoijemberg.

Claves para tener una pareja estable

A la hora de pensar en las claves para que estos tipos de vínculos dejen ser efímeros para pensarse en una pareja con posibilidades de proyectarse hacia el futuro, una de ellas es la paciencia. “Si queremos encontrar pareja debemos sanar primero nuestras heridas y entrenar nuestra mente para ser personas fuertes e independientes. Y sentirnos felices con nosotros mismos. Es más saludable aprender a ser autosuficiente a nivel emocional y no esperar a que nadie nos complete. Esto facilitará tomar decisiones desde una lugar de elección y no desde la carencia. También es importante querer compartir esa felicidad con el otro. Eso nos llevará a tener vínculos sanos y no sufrir por estar solteros. Aprender y entender que estar soltero no es lo mismo que estar solos”, puntualiza Aranda.

Melina Hoijemberg, Psicóloga y Sexóloga, comparte algunos tips para las personas que desean tener una pareja estable y no lo están logrando:

-Tomarse el tiempo para establecer, durante el chat, algunas conversaciones agradables, llevaderas, divertidas con personas que les resulten interesantes en lugar de “saltar” entre varias conversaciones breves y superficiales que no llevan a profundizar una conexión interpersonal.

-Animarse a encontrarse con aquellas personas que realmente les despierten curiosidad e interés por tener puntos de vista o intereses en común y con quienes se hayan sentido cómodos durante esos primeros intercambios.

-Priorizar la comunicación abierta y sincera, y actuar desde una mirada en la que prevalezca la responsabilidad emocional hacia la persona que tenemos enfrente. Es preferible transmitir una decisión dolorosa de un modo amable que ausentarse en silencio y dejar a la otra persona en la incertidumbre.

-Durante los sucesivos encuentros intentar expresar con sinceridad, cada uno tiempo y de acuerdo a sus posibilidades, los propios intereses, deseos, expectativas, como así también las emociones y los pensamientos que surjan del encuentro.

-Mantenerse abiertos a escuchar lo que necesita expresar aquella persona que estamos conociendo, dándole valor a sus palabras y respetando sus puntos de vista.

-Si realmente queremos construir un vínculo estable, es importante que la otra persona conozca quién realmente somos, una versión sincera de nosotros mismos. Si durante los primeros encuentros mostramos una versión disfrazada, ficticia, de cómo es nuestra vida, entonces ya estamos dando pasos en un camino opuesto.