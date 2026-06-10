El truco casero para sacar la grasa del horno con dos ingredientes que seguro tenés en casa

Mantener el horno limpio puede convertirse en una de las tareas más difíciles y postergadas dentro del hogar. La acumulación de grasa, las manchas de alimentos cocidos y los olores que quedan atrapados en su interior suelen llevar a muchas personas a buscar productos específicos para desengrasar. Sin embargo, expertos en limpieza aseguran que es posible obtener buenos resultados sin recurrir a soluciones costosas. De hecho, una combinación de ingredientes que habitualmente se encuentran en cualquier cocina puede ayudar a aflojar la suciedad adherida y facilitar la limpieza de forma práctica y económica.

Se trata de una mezcla de bicarbonato de sodio y vinagre blanco, dos ingredientes ampliamente reconocidos por sus propiedades de limpieza. Al combinarse, ayudan a aflojar la grasa y los restos de suciedad incrustados, además de contribuir a neutralizar los malos olores, lo que los convierte en una alternativa práctica y económica para mantener el horno en buen estado.

Especialistas destacan que esta mezcla ayuda a remover la grasa sin recurrir a productos químicos agresivos (Foto: Freepik)

Por qué recomiendan este truco casero

Uno de los principales beneficios de esta combinación es que aprovecha las propiedades de dos ingredientes muy comunes en el hogar. El bicarbonato de sodio funciona como un abrasivo suave que ayuda a desprender la grasa y los restos de comida adheridos sin dañar las superficies, mientras que el vinagre blanco contribuye a aflojar la suciedad y a eliminar olores persistentes.

Además de su efectividad, esta alternativa se destaca por ser económica, fácil de preparar y menos agresiva que muchos productos comerciales. Utilizada correctamente, permite limpiar el horno de manera práctica sin generar vapores intensos ni recurrir a limpiadores especializados.

Cómo preparar la mezcla

El método puede utilizarse en la mayoría de los hornos domésticos y requiere pocos elementos (Foto: Imagen ilustrativa con IA)

Uno de los principales problemas de los hornos es que la grasa se endurece con el calor y termina formando capas difíciles de remover. Los especialistas explican que el bicarbonato necesita tiempo para actuar sobre esas manchas, por lo que recomiendan aplicarlo como una pasta espesa y dejarlo reposar varias horas antes de retirarlo. Durante ese proceso, los residuos comienzan a ablandarse y pueden eliminarse con mucha menos fricción que durante una limpieza convencional.

Ingredientes:

1/2 taza de bicarbonato de sodio.

Agua (cantidad necesaria para formar una pasta espesa).

Vinagre blanco en un pulverizador o atomizador.

Paño húmedo o esponja suave.

Paso a paso:

Mezclar el bicarbonato con agua hasta formar una pasta.

Extender la preparación sobre las paredes internas del horno, evitando las resistencias.

Dejar actuar entre 8 y 12 horas o durante toda la noche.

Retirar el exceso con un paño húmedo.

Pulverizar vinagre blanco sobre las zonas donde queden restos de bicarbonato.

Limpiar nuevamente hasta eliminar toda la suciedad.

Qué otras ventajas tiene esta técnica de limpieza

Además de ayudar a remover la grasa acumulada, esta técnica ofrece otras ventajas. La mezcla contribuye a reducir los malos olores, evita el uso excesivo de productos químicos y resulta más económica que muchos limpiadores específicos. Además, no deja fragancias artificiales que puedan afectar el aroma o el sabor de los alimentos y puede utilizarse en distintas superficies de la cocina.

Los especialistas señalan que este método puede aplicarse en la mayoría de los hornos domésticos, aunque aconsejan revisar las recomendaciones del fabricante en modelos con funciones de autolimpieza o revestimientos especiales. También recuerdan que, cuando la suciedad está muy adherida, puede ser necesario repetir el procedimiento. Por eso, destacan que la clave para mantener el horno en buen estado no es recurrir a productos más agresivos, sino realizar limpiezas periódicas con soluciones simples, económicas y fáciles de aplicar en casa.