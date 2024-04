Ciudadanía italiana. La respuesta judicial a la falta de turnos consulares

Escuchar

En 2011, la Dra. Mónica Restanio, Avvocato en Italia y Abogada en Argentina, fue quien por primera vez y exitosamente, planteó ante la Justicia el pedido de la ciudadanía italiana para quienes debían soportar años de espera, logrando hasta hoy, sentencias siempre favorables para los descendientes.

Su estudio, integrado por un equipo de paralegales especializados en este tema, se ocupa de todos los aspectos administrativos y judiciales de la ciudadanía italiana. En él participan también, su hijo, Francisco Leiva -próximo a doctorarse en Derecho, y a quien la Dra. Restanio viene formando desde hace ya mucho tiempo - que realiza las actividades de investigación doctrinaria y jurisprudencial de la materia, y la Dra. Gabriela Costanzo, quien fue Abogada del Consulado Argentino en Roma, y hoy coadyuva con la parte técnico-jurídica del estudio.

La imposibilidad de obtener un turno para depositar la carpeta junto al pedido de ciudadanía italiana de las últimas décadas, ha sido el disparador que ha impulsado la idea de reclamar judicialmente el reconocimiento de la ciudadanía. Esta opción, totalmente encuadrada en el marco de la ley italiana -que se ha ido instalando con mayor fuerza en los últimos dos años en Argentina - en realidad, ha tenido lugar ya el 25 de noviembre del 2011.

El valor de la experiencia: tradición, años de estudio, investigación, y resultados con una mirada al futuro

La Dra. Mónica Restanio llegó a Italia para perfeccionarse en Ciencias de la Administración Pública en la Universidad de La Sapienza de Roma . Comenzó a ejercer la profesión, luego de superar el examen ante el Consejo Nacional de Abogados. En el 2022, fue admitida a patrocinar ante la Corte Suprema de Justicia Italiana (Corte di Cassazione).

La Dra. Restanio fue pionera en liderar el reclamo de miles de descendientes ante la Justicia Italiana. Teresa Mancini

Actualmente, entre otras cosas, ocupa el cargo de Juez del Tribunal Administrativo del I.I.L.A. - Organismo internacional compuesto por todos los países de América Latina presidido por la República Italiana-. Es además Presidente y miembro fundador de A.U.C.I. - Avvocati Uniti per la Cittadinanza italiana- . Dicha Asociación constituye un observatorio jurídico de la evolución que sigue el Instituto de la Ciudadanía Italiana. Desde esa perspectiva, sus miembros tratan de encontrar una solución a los obstáculos administrativos y burocráticos, y así resguardar el legado que tantos italianos han dejado a sus a sus hijos y nietos.

La Dra. Mónica Restanio comenzó a dedicarse a la materia inicialmente ante la Administración Pública italiana, y estas actividades fueron desarrolladas, sobre todo, en los consultorios de voluntariado jurídico laico y religioso de los que fue parte. Su trabajo, muchas veces llevado a cabo en situaciones límite, le permitió enriquecer su expertise y sus conocimientos en la materia.

"En mi estudio nos preparamos seriamente para poder intervenir cuando resulte necesario dando nuestra contribución técnica sin jamás olvidar, que también nosotros hemos sido parte del fenómeno. Esto, obviamente, nos permite presentar nuestras razones, no solo desde el punto de vista técnico-jurídico sino además desde la perspectiva que brinda ser un descendiente que no olvida la herencia espiritual, cultural y afectiva de nuestros abuelos italianos." Dra. Mónica Restanio

Esta vasta experiencia, muchas veces cargada de emotividad, la ha impulsado a tratar de encontrar un remedio judicial efectivo que solucionara la falta de respuesta de los Consulados, y que no implicara simplemente conseguir un turno. Dicho de otra manera, que la actividad administrativa que el Consulado no realizaba en los plazos establecidos por la ley, se trasladara ante los Jueces Italianos, y que los mismos se encargaran de reconocer judicialmente la ciudadanía de los descendientes (y con ello, permitirles su ejercicio). El hecho de que intervenga un Juez italiano, implica que la causa judicial se desarrollará ante los Tribunales italianos sin necesidad de la presencia física en Italia de los solicitantes.

La formación, el compromiso y los años dedicados a la materia le permiten hoy a la Dra. Mónica Restanio observar el fenómeno desde una perspectiva privilegiada, y así poder individualizar aquellas soluciones jurídicas necesarias que consientan superar las dificultades que los ítalo-descendientes deben enfrentar ante la Administración Pública Italiana (Consulados y Comuni). Muchas veces también, planteándose anticipadamente futuras dificultades.

La situación actual

El tema de la ciudadanía italiana por descendencia en todos sus aspectos, presenta cada vez más desafíos en todos los ámbitos del Estado: administrativo, judicial y legislativo. Esto afecta el presente pero también, compromete el futuro de los ítalo-descendientes de distintas formas.

Administrativamente . Cada vez es más complicado viajar a Italia para establecerse un tiempo sin poder trabajar legalmente al comienzo, para así lograr que un “Comune” italiano reconozca la ciudadanía. Los “Comuni” han multiplicado exponencialmente sus exigencias burocráticas, muchas veces, de modo no conforme a la ley. Los Consulados por su parte, al no respetar desde hace ya décadas los plazos que la ley establece para el depósito del pedido de ciudadanía, y la definición del mismo, han contribuido a aumentar día a día la presión de los descendientes, quienes solo intentan hacer efectivo un derecho que ya poseen.

Como denominador común, podemos afirmar que lo que debería ser un procedimiento administrativo simple, pautado por las leyes italianas que lo regulan - principalmente la Ley n. 241/1990- en la realidad implica superar obstáculos burocráticos, muchas veces impuestos de forma ilegal. Siendo la falta de turnos el problema principal en los Consulados.

Judicialmente. La tutela de los derechos de los descendientes ante la Justicia Italiana constituye un tema sumamente delicado, ya que un eventual rechazo judicial al pedido de reconocimiento de la ciudadanía que pase a cosa juzgada, quitará al descendiente la posibilidad de obtenerlo de cualquier otra forma.

En él último año y medio, la reciente división de competencias en los 26 Tribunales que hoy deciden en materia de ciudadanía por descendencia, ha multiplicado y sobre todo, diversificado, las exigencias de los Magistrados. Las variantes ahora son muchas y al aumentar el número de Jueces, han aumentado también las interpretaciones y criterios respecto al tema.

Por ejemplo, un Tribunal ha comenzado a solicitar la prueba de que el dante causa o sus descendientes no hayan desarrollado ningún empleo público para el Estado de inmigración, otro a no aceptar traducciones legalmente juradas fuera de Italia, etc. Todo esto en clara contradicción con las leyes aplicables. Y una circunstancia que está revelándose cada vez como más importante porque puede afectar a un gran número de descendientes, son las recientes decisiones judiciales que establecen la comunicación de la pérdida de la ciudadanía italiana por naturalización del padre italiano al hijo menor de edad con doble ciudadanía entre el 1912 y el 1992.

"En este momento, se está definiendo en la sede más alta de la Justicia Italiana, “Corte di Cassazione” el destino de estos descendientes hasta ahora pacíficamente, considerados italianos. Ya hay varios casos planteados ante la Corte Suprema Italiana. En lo que a mí respecta, estoy llevando adelante la defensa de este tipo de casos, en colaboración con un colega especializado en recursos extraordinarios que se ocupa específicamente, de la parte técnico-procesal." Dra. Mónica Restanio

Legislativamente . Si bien siempre hubo numerosos proyectos de reforma a la Ley de Ciudadanía para restringir los derechos de los descendientes, actualmente el “Disegno di Legge” n. 752/2023 del Senador Menia (quien forma parte del partido que tiene mayoría en el Parlamento), es el que mayor incidencia podría tener respecto de los derechos de los descendientes porque seguramente dará lugar a diferentes interpretaciones de la Administración Pública y de la Justicia.

"Lamentablemente, el Senador justifica esta evidente propuesta de restricción en la mercantilización que en los últimos años ha sufrido la Ciudadanía Italiana, que ha prácticamente “cosificado” un vínculo o status que relaciona íntimamente al ciudadano con el Estado al cual pertenece. Estas afirmaciones han sido replicadas exponencialmente por los medios de comunicación italianos para encontrar en la gente la legitimación de dicho proyecto." Dra. Mónica Restanio

El Disegno di legge n. 752/23 se encuentra hoy ante la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado. “Desde el punto de vista técnico-jurídico, si se aprobara tal cual ha sido propuesto, sería un texto que no superaría los parámetros necesarios para ser aplicado legalmente”, reflexiona la Dra. Restanio. La Asociación A.U.C.I. que la Dra. preside, ha contactado a algunos Senadores que integran dicha Comisión y están esperando ser convocados ante la misma, cuando el texto comience a ser analizado para expresar su opinión técnica como expertos en la materia.

Doctrinalmente . El tema se ha instalado tan intensamente en la sociedad italiana, que muchos Constitucionalistas y Profesores de Derecho Público también han comenzado a ocuparse de la materia, tratando de encontrar una base jurídica que autorice legalmente la limitación de los derechos de los descendientes.

"A tal respecto, cuento con asistir este mes de abril, a un Convenio en la Universidad de Padua. En esta reunión a la que asistiré, se tratará concretamente el fenómeno del alto número de descendientes que para muchos Jueces, Profesores y Abogados del Estado, constituye un problema, en lugar de verlo como un verdadero recurso para la República Italiana." Dra. Mónica Restanio

Perspectivas de futuro

En principio, en las actividades que se desarrollan en el estudio de la Dra. Restanio, mantienen un comportamiento ético tratando la materia con el debido respeto que la misma merece. Para ello, su trabajo se desarrolla de manera sustentable y encuadrado también en las reglas éticas que gobiernan la actividad de todo letrado en Italia.

La experiencia y dedicación de la Dra. Restanio le han permitido comprender a fondo el fenómeno de la ciudadanía italiana por descendencia, identificando soluciones jurídicas que abordan, y muchas veces anticipan, las dificultades que puedan surgir ante la administración pública italiana.

Entre sus proyectos en lo inmediato, la Dra. Restanio junto a su equipo planean ofrecer a partir del mes de mayo, encuentros presenciales en Argentina. Junto a otros Colegas expertos en la materia, también está en programa organizar una jornada de estudio del tema en sede académica.

Informaciones de contacto: www.monicarestanio.com, Instagram: @monicarestanio.avv, Facebook: Avv. Monica Restanio - Cittadinanza Italiana, WhatsApp: +39 3404743052, mail: monicarestanio@gmail.com

