Club LA NACION se pone la camiseta: seis beneficios para disfrutar del Mundial

El Mundial 2026 se juega en Estados Unidos, México y Canadá, y en la Argentina campeona todo está en modo expectante y de preparación. Para los que organizaron el viaje, Club LA NACION tiene propuestas para resolver el equipaje, el auto en destino y la tranquilidad de viajar cubierto. Para los que eligen juntarse con familiares y amigos para alentar desde casa, también: con opciones para armar la mesa perfecta, el postre ideal y el snack incondicional de cada festejo. Sin duda, este es el Club que te alienta (¡tanto a viajar como a festejar!).

Bookingcars.com

Con Bookingcars podés comparar precios y así encontrar tu mejor alquiler

Sitio web: www.bookingcars.com/ar

Beneficio: 10% en alquiler online de autos todos los días

El dato: la cancelación es gratuita hasta 24 horas antes del retiro del vehículo

BookingCars es el comparador de alquiler de autos de origen argentino más grande del mercado, pensado para que los viajeros encuentren la mejor tarifa entre las principales compañías del mundo sin letra chica ni cargos sorpresa. La plataforma permite buscar, comparar y reservar desde Argentina en pesos, con todos los impuestos incluidos en el precio final. Para los que viajan al Mundial, es la herramienta ideal para organizar la movilidad en las ciudades sede: Los Ángeles, Nueva York, Miami, Dallas y Ciudad de México.

Now Assistance

Antes de subirte al avión, asegurate de contratar la mejor asistencia al viajero

Viajar al exterior sin asistencia al viajero es un riesgo que no vale la pena correr: una internación en Estados Unidos puede costar decenas de miles de dólares. Now Assistance es una compañía especializada en asistencia al viajero que ofrece planes a medida según destino, duración del viaje y perfil del pasajero, con coberturas para emergencias médicas, odontológicas, traslados sanitarios, repatriación y más. La contratación se realiza íntegramente online. Para el Mundial, tienen planes específicos para cubrir viajes a Estados Unidos, México y Canadá, los tres países sede.

Samsonite

Encontrá tu mejor compañera de viaje en Samsonite

Sitio web: www.samsonite.com.ar

Beneficio: 25% todos los días

El dato: con más de 100 años de historia, Samsonite es la marca de equipaje más reconocida del mundo y la que más veces aparece en las cintas de los aeropuertos internacionales

Samsonite es sinónimo de equipaje de calidad: valijas rígidas y semirrígidas, mochilas, carry on y accesorios de viaje diseñados para resistir el uso intensivo y proteger lo que más importa. Su catálogo incluye valijas de cabina, medianas y grandes en distintas líneas, materiales y colores, con garantía oficial y atención posventa. De cara al Mundial, elegir bien la valija marca la diferencia en cada conexión, escala y estadio.

Amparo Gourmet

Equipate para alentar desde casa con todas las delicias que ofrece Amparo Mercado Gourmet

Red social: www.instagram.com/amparomercadogourmet

Beneficio: 25% los lunes y jueves

El dato: cada producto que entra a los locales es probado previamente por la familia fundadora

Nacida en 1980 como una distribuidora de vinos junto a las vías del tren en Buenos Aires, Amparo Mercado Gourmet se convirtió en una cadena de referencia para los amantes de los buenos productos. Sus ocho locales distribuidos en Palermo, Belgrano, Núñez, Villa Urquiza, Devoto, Las Cañitas, Retiro y Recoleta combinan la propuesta de una vinoteca con la de un mercado premium: quesos, fiambres, aceites, especias, conservas y una selección de vinos cuidadosamente curada. Por todo esto, es el lugar ideal para armar una tabla o elegir la botella que acompañe la transmisión los días de partido.

Freddo

White Dubai, una de las novedades imperdibles de Freddo

Con más de medio siglo de historia y más de 120 sucursales en todo el país, Freddo es el helado del festejo argentino por excelencia. Su clásico dulce de leche es el favorito de siempre, pero la carta se renueva con propuestas que ya tienen sus propios fanáticos. Porque si hay gol, hay helado: el descuento todos los días es la excusa perfecta para llevar el kilo antes del partido.

Cümen Cümen

Cümen Cümen ofrece versiones horneadas o soufflé, pero siempre caseras

Sitio web: www.cumencumen.com.ar

Beneficio: 20% todos los días

El dato: su carta tiene más de 28 variedades, con especialidades como la empanada de matambre cortado a cuchillo y opciones fritas, integrales y vegetarianas

Cümen Cümen es una cadena porteña de empanadas caseras con sucursales en los principales barrios de Buenos Aires. Sus empanadas se preparan artesanalmente con ingredientes frescos y masa casera, con opciones de horno y fritas que se disfrutan en familia, con amigos o en pareja. Son ideales para el menú del encuentro futbolero: fáciles de pedir y riquísimas para comer.

Para conocer todos los beneficios, vigencias, términos y condiciones de Club LA NACION, ingresá acá .

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