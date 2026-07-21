Efemérides del 21 de julio: ¿qué pasó un día como hoy?

Las efemérides del 21 de julio reúnen diferentes eventos que pasaron un día como hoy, martes en el que se celebra un nuevo Día Mundial del Perro.

La fecha fue instaurada en el año 2004 y tiene como objetivo exaltar a estos animales de cuatro patas, considerados grandes compañeros de los seres humanos, ya sea como mascotas o asistentes en diferentes trabajos. Además de resaltar sus virtudes, la efeméride busca poner el foco en incentivar la adopción y rescatan a los perros que viven en la calle, que según la Organización Mundial de la Salud (OMS) son el 70 por ciento de la población canina.

Los perros son conocidos como los "mejores amigos del hombre" FOTO ilustrativa: PIXABAY

Efemérides: ¿qué pasó un 21 de julio?

1899 – Nace el novelista estadounidense Ernest Hemingway, autor de obras como París es una fiesta.

1938 – Se firma el tratado de paz entre Paraguay y Bolivia en la Argentina, que pone fin a la guerra del Chaco.

1946 – Nace el político y economista argentino Domingo Felipe Cavallo.

1947 – Nace Cat Stevens, cantautor británico.

1948 – Nace el músico argentino Litto Nebbia.

1950 – Nace Ubaldo Matildo Fillol, arquero de fútbol.

1952 – Nace el actor estadounidense Robin Williams.

1955 – Nace Joaquín Galán, cantautor del dúo Pimpinela.

1955 – Nace Marcelo Bielsa, entrenador de fútbol y jugador argentino.

1961 – El Canal 11 (actual Telefe) empieza a emitir en Buenos Aires.

1964 – Nace el actor argentino Gustavo Bermúdez.

1965 – Nace Javier Calamaro, cantante argentino.

1966 – Nace el periodista argentino Gabriel Schultz, también conductor de radio.

1983 – Se alcanza la temperatura más baja registrada por el hombre: -89.2°C, en la Base Vostok de la Antártida.

1990 – La banda Pink Floyd escenifica en la plaza de Potsdam de Berlín “The Wall”. Asisten 300.000 personas.

2000 – Muere el cantante de jazz, trombonista y comediante argentino Eddie Pequenino.

2007 – Sale a la venta Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, el último libro de la saga Harry Potter.

2008 – La fiscalía portuguesa archiva el caso de la niña británica desaparecida en 2007 Madeleine McCann.

2023 – Muere Tony Bennett, famoso crooner estadounidense.