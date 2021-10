Comieron en un restaurante y el precio del cubierto los dejó sin palabras: “No es ético”

Un grupo de personas que fue a comer a un nuevo restaurante londinense del excéntrico chef turco Salt Bae expresó en redes su disgusto por el alto precio de la cena, que rondó las 37.000 libras ($5.000.000). Pero, en realidad, lo que más los indignó, a ellos y a los usuarios que vieron el ticket, fue el excesivo costo del servicio de mesa incluido en la cuenta: casi 5000 libras ($678.000).

Los comensales del restaurante ubicado en el lujoso barrio de Knightsbride de la capital inglesa compartieron en las redes sociales una foto del ticket con lo que habían consumido en ese local gastronómico de la cadena Nusr-Et.

El lugar es propiedad de Nusret Gökçe, el cocinero apodado como Salt Bae, famoso por su manera lúdica de cocinar y condimentar y porque su gastronomía ha sido probada por celebridades de todo el mundo, como Diego Maradona, Conor McGregor y J. Balvin, entre otros.

Pues bien, por la reputación del restaurante y por todo lo consumido, el precio de la comida -y sobre todo de la bebida- fue más que excesivo, pero dentro de todo, en lo razonable para ese lugar. No así el costo del servicio de mesa, lo que en la Argentina se conoce también como “cubiertos”.

El detalle del menú con el consumo de los comensales de Nusr-et, donde lo más excesivo estuvo centrado en las bebidas y en el servicio de cubiertos Reddit / r/london

En el detalle del menú, puede verse que los comensales -no hay información de cuántos eran-, pidieron un Golden Tomahawk, por un valor de 850 libras ($115.000). También ordenaron 16 porciones de una Baklava especial de la casa y cuatro Golden Baklavas con algunas porciones de papas fritas que salieron poco más de 600 libras ($81.000).

Pero lo que llevó el precio de la cena a las nubes fue el costo de la bebida. Los parroquianos de Nusr-Et pidieron una botella de vino francés Chateau Petrus del año 1996, que salió unas 9100 libras ($1.234.000) y dos botellas más del mismo vino, de 2003, que en total costaron 19.900 libras ($2.700.000). Y además, para el final de la comida, los clientes brindaron con un champagne rose Dom Perignon, a un costo de 1620 libras ($219778).

Eso significa que en total gastaron 30.620 libras solo en bebidas alcohólicas ¿En pesos? 4.154.083.

El costo del servicio de mesa: “No es ético”

Pero el excesivo precio final tras lo que los comensales consumieron se nutrió también de un elemento que muchos usuarios de redes sociales consideraron abusivo: el servicio de mesa. En total, el precio de la cena fue de 32.194 libras ($4.367.621) pero a ello se le anexó un 15% por “servicio de mesa”. Esto es, unas 4829 libras más ($655.000).

El restaurante cobró como servicio de mesa un 15 por ciento de todo el menú, algo que irritó particularmente a los usuarios de redes cuando vieron el detalle del ticket LadBible

Luego de la publicación del ticket en la red Reddit, los usuarios cuestionaron en principio que se gastara tanto en una sola cena, pero también cayeron sobre la improcedencia de cobrar tanto por el simple servicio de mesa.

“¿4829 libras en ‘cargo por servicio’ para que un tipo te arruine tu bife con una libra de sal?”, escribió uno de los usuarios. “No soporto un extra por el servicio de 50 libras. Imaginate 5000. Es una locura”, posteó otro, según lo que testimonia el medio británico LadBible, que fue el encargado de difundir la noticia.

En Twitter, en tanto, también los usuarios expresaron su disgusto por el particular costo del servicio de mesa. “Salt Bae es un fraude. No se puede cobrar semejante cantidad por el servicio de mesa. No es ético”, tuiteó uno. “El cargo por el servicio es criminal. ¡5000 libras! Salt Bae debe haber hecho malabares sobre la mesa”.