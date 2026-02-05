Controlar la glucosa rápidamente es una prioridad para personas con diabetes o con picos altos de azúcar. El fisiólogo José Tejero señala que esta práctica respaldada por ciencia reciente puede representar una estrategia accesible y práctica para combatir los picos de azúcar.

Un reciente estudio publicado por The Times of India indica que la glucosa en sangre puede elevarse por múltiples razones: comidas ricas en carbohidratos simples, estrés, falta de ejercicio o incluso una dosis insuficiente de insulina en personas con diabetes tipo 1 o 2. En esos momentos, la rapidez para corregir un pico puede ser importante para prevenir síntomas como mareos, visión borrosa, fatiga o incluso complicaciones más graves.

Los expertos coinciden en que una de las formas más efectivas para reducir la glucosa (dextrosa) en pocos minutos es el ejercicio físico ligero e inmediato. Actividades como caminar a paso rápido, subir escaleras o realizar movimientos de cuerpo completo durante cinco a diez minutos pueden estimular la captación de glucosa por los músculos, disminuyendo su concentración en sangre.

Cómo bajar azúcar en sangre en un minuto: el ejercicio para la glucosa que recomiendan expertos. Abbott

Otra recomendación habitual es la ingesta de agua. La hidratación adecuada puede favorecer la eliminación de glucosa a través de la orina y mejorar la eficiencia del metabolismo. Beber agua lenta pero consistentemente cuando se detecta un nivel alto de azúcar puede tener un efecto rápido, aunque moderado.

Los especialistas también sugieren respiración profunda y técnicas de relajación como complemento a las medidas físicas. El estrés y la ansiedad elevan hormonas como el cortisol, lo que puede empujar la glucosa al alza. Respirar profundamente, reducir la tensión muscular y hacer pausas conscientes pueden ayudar a moderar esos efectos.

En situaciones controladas, algunas personas con diabetes usan su medicación prescrita (como dosis adicionales de insulina o antidiabéticos orales) en respuesta a niveles altos, pero estas decisiones deben tomarse únicamente bajo supervisión médica para evitar hipoglucemias o ajustes inapropiados del tratamiento.

La fibra soluble (presente en alimentos como manzanas, legumbres o avena) puede ayudar a disminuir la velocidad de absorción de dextrosa tras una comida, pero su efecto no es instantáneo en minutos, sino más bien a lo largo de la digestión total. Para correcciones rápidas, su rol es más preventivo que correctivo en el minuto a minuto.

En un estudio de 2024, se probó esta práctica tras una comida mixta (una comida normal con carbohidratos, proteínas y grasas). Los participantes que subieron y bajaron escaleras durante solo 60 segundos experimentaron una caída promedio de 14 mg/dL en su glucosa postprandial. Además, cuando continuaban con la actividad durante tres minutos, la reducción fue mayor, alcanzando los 18 mg/dL, y se observó un aumento del 27 % en sensibilidad a la insulina.

Cómo bajar azúcar en sangre en un minuto: el ejercicio para la glucosa que recomiendan expertos. Foto ilustrativa: PEXELS

Cuando una persona con niveles altos de glucosa necesita reducirlos rápidamente, medidas como moverse activamente, hidratarse bien y manejar el estrés pueden ofrecer una respuesta en cuestión de minutos. Sin embargo, el control sostenido de la glucosa requiere una combinación de hábitos saludables, seguimiento médico y adherencia al tratamiento indicado.

Por Jaider Felipe Vargas Morales