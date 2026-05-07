Cuál es el nombre árabe de niña que se volvió viral en la Argentina y cada vez más papás eligen
Corto, elegante y con un significado ligado a las perlas y a la sabiduría, este nombre comenzó a crecer en redes sociales y volvió a despertar interés entre las familias
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En los últimos años, los nombres cortos y con significados profundos comenzaron a ganar terreno entre las tendencias para bebés recién nacidos en Argentina. Aunque todavía predominan los clásicos de origen europeo, cada vez más familias buscan alternativas originales, fáciles de pronunciar y con historias culturales detrás.
En ese contexto, un nombre de raíz árabe empezó a viralizarse en redes sociales y plataformas vinculadas a maternidad y crianza. Se trata de: Dana. Según distintas interpretaciones lingüísticas, el mismo puede traducirse como “gema preciosa”, “perla valiosa” o incluso “la perla más perfecta y hermosa”.
El nombre fue utilizado durante muchos años en los países árabes del Golfo Pérsico, una región históricamente vinculada a la extracción y comercialización de perlas. Allí existían diferentes términos para clasificar las piedras preciosas según su calidad, brillo y rareza, y Dana quedó asociado a una de las más valiosas.
Sin embargo, el nombre también posee otra interpretación ligada a la cultura persa. En persa, la palabra “dana” significa literalmente “sabia” o “persona sabia”. Algunos especialistas incluso sostienen que el nombre apareció por primera vez en el Shahnameh, el célebre poema persa escrito por Ferdowsi entre los años 977 y 1010.
Pese a que hoy vuelve a ponerse de moda, Dana tiene una larga trayectoria histórica. Según datos del portal genealógico Geneanet, alcanzó uno de sus mayores niveles de popularidad durante la década del 70, en especial en el año 1972, cuando nacieron la mayor cantidad de personas en el mundo con dicho nombre.
A lo largo de los años, distintas figuras reconocidas a nivel mundial llevaron este nombre. Entre ellas aparece Dana Delany, famosa por series como Desperate Housewives y China Beach. También se encuentra Dana Winner, reconocida por sus baladas pop, y Dana Rosemary Scallon, ganadora del Festival de la Canción de Eurovisión de 1970.
A su vez, un dato poco conocido de este nombre es que Dana o también Danu aparece en la mitología celta como el nombre de una importante diosa vinculada a la fertilidad y a la abundancia. Se dice que es la madre protectora de los Tuatha Dé Danann, la tribu divina que habitó Irlanda, y representa la tierra, el agua y la prosperidad.
Dana un nombre unisex
Aunque en Argentina suele asociarse principalmente a niñas, en distintas partes del mundo Dana es considerado un nombre unisex. En algunos países de Medio Oriente y también en regiones vinculadas a la cultura persa, puede utilizarse tanto para hombres como para mujeres. Además, existen variantes similares que comenzaron a crecer en popularidad en los últimos años. Entre ellas se encuentran Dania, Danya, Danae, Danna o Dannah, todas relacionadas con la misma raíz lingüística.
Otro punto importante que muchos padres tienen en cuenta al momento de elegir el nombre de sus hijos es que el mismo tenga un diminutivo tierno y fácil de usar en la vida cotidiana. En el caso de Dana, algunas de las variantes afectivas más utilizadas son “Dani”, “Dan”, “Danu” o incluso “Dada” en los primeros años de la infancia.
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