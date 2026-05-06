El ejercicio que supera ampliamente al pilates para mejorar la postura y que puede hacerse en casa

Mantener una buena postura no es solo una cuestión estética. La alineación corporal influye directamente en la salud de la columna vertebral, la respiración e incluso en la prevención de dolores musculares. Aunque disciplinas como el pilates suelen ser recomendadas para mejorar la movilidad y fortalecer el cuerpo, muchos entrenadores coinciden en que existe un ejercicio de fuerza capaz de potenciar aún más los resultados. Se trata de los fondos de tríceps.

Este movimiento puede hacerse desde la comodidad del hogar con una silla o un banco estable. Este movimiento trabaja los tríceps, pero también fortalece hombros, pecho y la musculatura estabilizadora de la espalda, zonas fundamentales para sostener una postura erguida. Según especialistas en fisiología del ejercicio, el secreto para corregir la postura no está únicamente en la elongación, sino en desarrollar fuerza mecánica suficiente para sostener correctamente el cuerpo durante el día.

Los fondos de tríceps son también conocidos como dips en muchos gimnasios (Foto: Redes Sociales)

¿Cómo hacer correctamente los fondos de tríceps?

Para que el ejercicio sea efectivo y no genere lesiones, en especial en los hombros, los expertos recomiendan prestar atención a la técnica. El primer paso es el posicionamiento de las manos. Deben colocarse firmemente sobre el borde de una silla estable, justo al lado de las caderas, con los dedos apuntando hacia adelante.

Luego, al descender, los codos deben mantenerse pegados al cuerpo y dirigirse hacia atrás. Este punto es clave, ya que al abrir los brazos hacia los costados se aumenta la tensión sobre la articulación del hombro y se reduce el trabajo del tríceps.

¿Cómo hacer los fondos de triceps correctamente?

El rango de movimiento también es importante. Los especialistas aconsejan bajar solo hasta que los codos formen un ángulo cercano a 90 grados. Descender más no aporta mayores beneficios y podría generar estrés innecesario en la articulación. Por último, al subir, se recomienda extender completamente los brazos y mantener la contracción muscular durante un segundo para maximizar el trabajo de fuerza.

¿Qué otros hábitos son fundamentales seguir para que el ejercicio sea efectivo?

Aunque los fondos de tríceps son altamente efectivos, los entrenadores advierten que ningún ejercicio funciona de manera aislada. Para lograr cambios visibles y mejorar realmente la postura, es necesario combinar distintos hábitos. La recomendación más frecuente es integrar este movimiento en rutinas de fuerza al menos tres veces por semana y complementarlo con ejercicios de movilidad, como pilates o estiramientos, para mantener la salud de la columna.

Además, la alimentación también cumple un rol importante. El desarrollo muscular necesita un adecuado aporte de proteínas y aminoácidos para reparar el tejido trabajado durante el entrenamiento. A esto se suma la importancia de mantener una buena hidratación. Consumir suficiente agua ayuda a mejorar el rendimiento físico, favorece la recuperación muscular y contribuye al correcto funcionamiento de las articulaciones y los discos de la columna vertebral.

Algo que remarcan los expertos es que la postura suele deteriorarse por debilidad muscular, mucho más en personas que pasan gran cantidad de horas sentadas o utilizando pantallas. Al fortalecer brazos, hombros y espalda superior, los fondos de tríceps ayudan a estabilizar el torso y evitan que los hombros se proyecten hacia adelante.