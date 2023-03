El truco para secar las prendas en el lavarropas

escuchar

Un secarropas puede ser la solución perfecta a la espera por la ropa recién lavada, que dependiendo del clima del lugar donde viva puede tardar varias horas. Sin embargo, si no cuenta con esta opción, hay un truco que le puede ahorrar mucho tiempo y dinero.

Las lavadoras-secadoras se convirtieron en el mejor aliado del hogar, ya que facilitan mucho el secado de la ropa y reducen el tiempo de espera para poder guardar las prendas o lavar otras.

Cómo convertir una lavadora en secadora

Sin embargo, este no es un electrodoméstico económico y muchas familias no pueden adquirirlo. Por eso, ya sea que no tenga uno o se rompa el suyo y no quiera gastar mucho dinero, hay una forma de convertir su lavadora en secadora.

El truco es sencillo, la idea es que, una vez que la ropa esté lavada y termine el ciclo, hay que sacarla y ponerla a un lado.

Luego, hay que poner una toalla seca dentro de la lavadora, sobre el tambor, esta ayudará a eliminar la humedad de las prendas que se meterán a la máquina. Ahora, lo único que se debe hacer es poner a centrifugar en la máxima potencia que permita la lavadora.

Lo que hará esta función es eliminar una gran cantidad de humedad de las prendas sin tener que esperar horas y horas a que el sol y el viento lo hagan por vos.

Y, aunque puede que este truco no haga que la ropa salga completamente seca de la lavadora, sí ahorrarás mucho tiempo, ya que los restos de humedad que quedarán serán mucho más fáciles y rápidos de secar.

Lo que hará esta función es eliminar una gran cantidad de humedad de las prendas sin tener que esperar horas Hogarmanía

Además, se habrá ahorrado tiempo y dinero, sobre todo en la factura de electricidad, que suele ser un dolor de cabeza cuando hay múltiples electrodomésticos en el hogar

El Tiempo (Colombia)