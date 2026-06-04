Cómo destapar los orificios de la ducha para recuperar la presión del agua

Si el agua de la ducha comenzó a salir de manera irregular, con menos fuerza de lo habitual o en distintas direcciones, es posible que el problema se deba a la acumulación de sarro y otros residuos en el cabezal. Con el paso del tiempo, los minerales presentes en el agua pueden obstruir los pequeños orificios y afectar su funcionamiento. Ante esta problemática, aparece un sencillo truco casero que permite limpiarla y recuperar su rendimiento en pocos pasos.

Con algunos elementos que suelen estar en casa, se puede realizar una limpieza sencilla sin necesidad de comprar uno nuevo:

Ingredientes:

Vinagre blanco.

Agua tibia.

Bolsa plástica resistente.

Banda elástica o precinto.

Cepillo de dientes viejo.

Paño suave.

Escarbadientes (opcional).

Paso a paso:

Cómo eliminar el sarro de la ducha y lograr que el agua vuelva a salir con fuerza (Imagen ilustrativa con IA)

Llenar una bolsa con partes iguales de vinagre blanco y agua tibia.

Colocar la bolsa alrededor del cabezal de la ducha.

Sujetarla con una banda elástica o un precinto.

Dejar actuar la mezcla entre 30 y 60 minutos.

Retirar la bolsa y frotar los orificios con un cepillo de dientes viejo.

Abrir el agua caliente durante unos segundos para eliminar los restos acumulados.

Secar la superficie con un paño suave para finalizar la limpieza.

Algunas recomendaciones

Si después de la limpieza el agua sigue saliendo con poca presión o de forma irregular, es posible que la obstrucción se encuentre en el interior del cabezal. En esos casos, puede ser necesario desmontarlo para revisar si cuenta con un filtro o una malla interna, donde suelen acumularse residuos con el paso del tiempo. Estas piezas pueden limpiarse fácilmente con agua, vinagre y un cepillo suave. Además, cuando los orificios del cabezal son de goma, muchas veces basta con frotarlos suavemente para desprender los depósitos de sarro adheridos.

La limpieza periódica del cabezal ayuda a evitar bloqueos y mantener un flujo de agua uniforme PEXELS

También es importante tener en cuenta algunas precauciones antes de aplicar este método. El vinagre puede afectar determinados acabados si permanece en contacto durante demasiado tiempo, especialmente en cabezales de bronce, níquel, dorados o con terminaciones especiales. Por eso, siempre es recomendable consultar las indicaciones del fabricante. Asimismo, los especialistas desaconsejan el uso de lavandina para este tipo de limpieza, ya que puede dañar la superficie y no resulta necesaria para eliminar las acumulaciones minerales que suelen provocar el problema.