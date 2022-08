Cómo es la excéntrica vida del millonario más joven del mundo que se convirtió en una estrella de las redes

Se hace llamar Mompha Junior, es de Nigeria y se convirtió en el millonario más joven del mundo con tan solo 10 años. Su padre es un empresario con una gran fortuna que el pequeño no duda en presumir en su cuenta de Instagram.

Muhammed Awal Mustapha, nombre real del niño, es hijo del empresario Ismailia Mustapha, quien le regaló su primera mansión cuando tenía solo seis años. “Te tranquiliza saber que tienes un lugar al que puede ir, donde nadie lo juzgará y donde siempre invitará a quien quiera con los brazos abiertos. El regalo de cumpleaños de papá”, le escribió aquella vez en Instagram, donde tiene más de 1.2 millones de seguidores.

El niño es heredero de una fortuna de millones de dólares. Fuente: Instagram

Junto con la imponente propiedad, muestra la vida de lujo que lleva junto a su padre, quien tiene una gran flota de autos, jet privado y todo tipo de excentricidades. En 2018, el niño ya era propietario de un auto Bentley Flying Spur el cual suele utilizar para posar en fotos. “El propietario más joven de una mansión usa Gucci”, detalló en un posteo el hombre sobre el pequeño, al mostrarlo rodeado de lujos.

Pero, no todo lo que brilla es oro. A raíz de una publicación de PM News se supo que Mustapha enfrenta varios casos judiciales por presunto lavado de dinero en su país. En enero fue arrestado y acusado por la agencia anticorrupción de Nigeria de lavar el equivalente a 15 millones de dólares, pero se declaró inocente de los cargos y fue puesto en libertad bajo una fianza por US$500.000. Aseguran que la suma de la fortuna de su hijo ya supera los 20.000.000 de dólares.

Es millonario y construyó un muro para bloquear la vista de su vecino

Otro millonario que fue noticia hace poco tiempo es un expolicía que vive en una granja de £25 millones en Thornham, en el condado de Norfolk (Inglaterra, Reino Unido). En la vivienda de al lado se encuentran John Turner, un hombre de 50 años que vive junto a su madre, Maxine, de 78. La mujer tiene esclerosis múltiple y distrofia muscular y una de sus consecuencias es la pérdida de vista.

Sin motivo aparente, el exoficial decidió poner un mudo de fardos que no le permite a sus vecinos ver nada. “Tiene cientos de hectáreas de tierras de cultivo y podría ponerlas en cualquier lugar, pero eligió ponerlas acá”, señaló Turner, según informó el diario inglés The Sun. “Contemplar los caballos en el prado es un verdadero placer para mi madre y ahora todo lo que puede ver es una pared hecha de paja”, remarcó.

John Turner (izda.) y Stephen Bett (dcha.) mantienen una disputa de vecinos. East Anglia News Service

Una versión que circula acerca del supuesto motivo que lo llevó a hacer eso es porque una vez cuando regresó de un viaje, encontró los árboles de su terreno talados y supuso que había sido su vecino el responsable.

“Turner cree que tiene derecho a una vista, pero no es así, es de mi propiedad”, aseguró el expolicía enojado. Turner, resignado, declaró: “Sé que trata de intimidarme por despecho. Mi madre está absolutamente devastada y no puede creer que esto suceda. La policía dice que no hay nada que puedan hacer porque no es un delito. Dicen que no hay una ley contra la venganza”.