Le sacaron la visa de Estados Unidos porque dijo algo prohibido en migraciones y se llevó una lección de vida: “Fue traumático”

Migdarli Valdez tenía el sueño de viajar a Nueva York y quedarse por una temporada para conocer la ciudad, pero todas sus expectativas se truncaron al momento de ingresar con su visa de turista a Estados Unidos. Los oficiales migratorios le retiraron el documento y la enviaron de regreso a su casa. Al inicio, ella no comprendía la razón, pero con el paso de los meses entendió la situación y ya se alistó para pedir el perdón por la vía legal. A la espera de poder volver a solicitar la visa americana, la joven mexicana contó su experiencia en TikTok y se hizo viral.

Es originaria de Tijuana, México, uno de los estados que limitan con la frontera de Estados Unidos, así que constantemente viajaba a dicho país, según lo explicó ella misma a través de su cuenta @ingmigdarlivaldez. La joven pretendía volver a ingresar a territorio estadounidense por vía aérea en Los Ángeles, pero la policía de migración la interrogó por varias horas y le dio una respuesta negativa.

Una mexicana cuenta cómo le quitaron la visa en Los Ángeles

Su objetivo era viajar a Nueva York, la ciudad de sus sueños, pero una vez que el oficial la trasladó a las oficinas donde hacen los interrogatorios, ella no soportó la presión y tuvo que decirle la verdad. No se dio cuenta de que había cometido un error que tendría un precio muy alto. Cuando el agente le hizo las preguntas, ella se sintió tan asustada que lo reveló todo: había trabajado con visa de turista en uno de los múltiples viajes que hizo al país norteamericano.

“Él ya tenía todo mi historial y solo quería que yo le dijera la verdad... Yo estaba nerviosa y lo único que quería era ya salir de ahí porque te tienen como una delincuente privada de tu libertad... Mi primera reacción fue decirle que sí trabajé en Estados Unidos, ahí está su visa, pero ya mándenme a mi casa”, explicó Migdarli.

La tiktoker catalogó esta experiencia como “horrible”, ya que a pesar de que ella había admitido que había infringido la ley americana, la retuvieron en la sala de espera por varias horas hasta que le dieron un vuelo de regreso a su casa. “Fue traumático y aterrador”, expresó, dado que durante la estadía con los policías migratorios no tuvo manera de comunicarse con nadie porque estaba detenida, así que tanto ella como su familia estaban preocupados ante la incertidumbre de qué iba a ocurrir.

Una mexicana cuenta cómo le quitaron la visa en Los Ángeles, parte 2

Finalmente, la mujer regresó a Tijuana, con las ilusiones rotas, pero también con el gran alivio de volver al calor familiar tras haberse sentido como una criminal. Según narró en sus clips de TikTok, pensó que trabajar con visa de turista no tendría ninguna consecuencia, ya que incluso “varios amigos de ella lo hacen” y no corrieron con la misma suerte.

Ahora solo le quedó un aprendizaje y también cinco años de espera para poder volver a tramitar su visa. Sin embargo, sus ganas de volver a Estados Unidos son tan grandes que ya se asesoró legalmente para pedir el perdón a las autoridades del país vecino a México y así regresar a la ciudad de sus sueños. “Es feo que mis amigos me inviten a ir a Disney o de shopping a San Diego y yo no pueda ir porque no tengo visa”, finalizó.