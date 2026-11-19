Dar el primer paso hacia el mercado laboral formal sigue siendo uno de los mayores desafíos estructurales de la Argentina actual. De acuerdo con los últimos datos del Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la UCA, apenas el 14,2% de los jóvenes de entre 18 y 25 años cuenta con un empleo pleno de derechos, mientras que casi siete de cada diez atraviesan situaciones de informalidad, desocupación o inactividad. Frente a una realidad que exige respuestas concretas más allá del diagnóstico, el rol del sector privado resulta determinante para tender puentes reales entre la educación y el trabajo.

Con esa premisa, CCU Argentina celebró el cierre de la edición 2026 de Academia CCU Jóvenes, un programa de formación e inserción laboral diseñado para acortar la brecha formativa y acompañar a las nuevas generaciones en su ingreso al mundo profesional. En esta segunda cohorte, 60 jóvenes de Luján, Mendoza y Salta completaron un trayecto intensivo de seis meses que les permitió incorporar herramientas técnicas, habilidades digitales y experiencia práctica en entornos reales de trabajo.

Cómo es la iniciativa de CCU que capacita y conecta a las nuevas generaciones con el trabajo formal

En el marco de este hito, Aldana —graduada de Academia CCU— dialogó con LA NACIÓN sobre el impacto de su paso por el programa. Conoció la convocatoria a través de las redes sociales de la compañía y recuerda que, al llegar a la instancia de entrevistas, ni siquiera sabía cómo pararse o presentarse frente a los evaluadores. Seis meses después, el balance es otro: incorporó herramientas profesionales y ganó seguridad personal gracias al acompañamiento de mentores y tutores de la empresa.

“Hoy tengo la confianza para contar quién soy y todo lo que sé. Además, junto a mis compañeros pudimos compartir estos conocimientos con nuestra familia y amigos, ayudarlos a armar sus propios CV y a prepararse para entrevistas. Fue una formación que trascendió a todos”, destacó.

“Creemos que generar oportunidades reales es una forma concreta de aportar al desarrollo de las comunidades donde estamos presentes. Este programa nació con esa convicción: fortalecer condiciones para la empleabilidad, y los resultados de la primera edición nos impulsan a seguir creciendo”, afirmó Juan Pablo Barrale, gerente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad de CCU Argentina.

Una articulación estratégica con impacto federal

Cuando una compañía de la escala y relevancia de CCU —que emplea de manera directa a más de 2000 personas y lidera categorías clave con marcas emblemáticas como Schneider, Heineken, Imperial, Sidra 1888, Villavicencio y Levité— decide involucrarse activamente en la agenda del empleo joven, el efecto multiplicador se siente en todo el entramado productivo y social.

La selección de las plazas para esta edición no fue azarosa: los 60 participantes se distribuyeron equitativamente entre Luján (20), Mendoza (20) y Salta (20), localidades estratégicas donde la empresa tiene presencia operativa directa a través de sus plantas industriales y centros de distribución. De este modo, la iniciativa consolida un modelo de sustentabilidad con anclaje territorial, orientado a generar valor compartido en las comunidades vecinas.

CCU Argentina celebró el cierre de la edición 2026 de Academia CCU Jóvenes

Para llevar adelante este desafío, CCU Argentina trabaja en alianza con Fundación Pescar, organización referente con más de dos décadas de trayectoria en formación e inclusión laboral. A esta sinergia se suma una red de articulación público-privada integrada por empresas aliadas como Carrefour, Huentala y Luján Walk, junto con el respaldo institucional de los municipios de Salta, Luján y Las Heras, y la Secretaría de Empleo y Capacitación de la provincia de Mendoza.

Herramientas concretas y mentorías desde adentro

A diferencia de los esquemas tradicionales de capacitación teórica, Academia CCU Jóvenes propone una inmersión integral durante medio año. La currícula combina formación técnica específica en áreas de alta demanda comercial —como merchandising, reposición, atención al cliente y ventas— con el desarrollo de competencias digitales y habilidades interpersonales clave para sostener un empleo en el tiempo. Además, los graduados aprendieron a perfeccionar sus currículums y a optimizar sus perfiles de LinkedIn para mejorar su posicionamiento en el mercado laboral.

El programa combina formación técnica específica con el desarrollo de competencias digitales y habilidades interpersonales

Uno de los diferenciales más valorados del programa es la participación directa de colaboradores voluntarios de CCU y de las compañías aliadas, quienes asumen el rol de formadores y mentores, nutriéndose recíprocamente de quienes participan de la Academia. Este acompañamiento personalizado permite que los participantes comprendan desde adentro la cultura organizacional, adopten hábitos profesionales y construyan redes de contacto que resultan decisivas al momento de buscar su primera oportunidad laboral.

Gracias al programa, Aldana adquirió herramientas profesionales y ganó seguridad personal para las entrevistas laborales

“Alcanzar un 74% de inserción laboral durante el desarrollo del programa refleja el valor del trabajo articulado. Creemos que las oportunidades se construyen en equipo y Academia CCU es un ejemplo de ello: cuando las empresas comparten sus conocimientos, ponen a disposición sus recursos e involucran a sus colaboradores como voluntarios y mentores, los jóvenes tienen la posibilidad de acercarse al mundo del trabajo desde dentro, conocer su cultura y sus valores, interactuar con quienes forman parte de la organización y aprender a partir de las experiencias”, destacó Silvia Uranga, directora de Fundación Pescar.

Resultados que transforman trayectorias

El modelo ya había probado su eficacia tras su lanzamiento en 2025: el 100% de los egresados de la primera edición logró insertarse laboralmente, incorporándose en puestos administrativos, operativos y comerciales dentro de organizaciones de diversos sectores.

La edición 2026 ratifica ese camino con indicadores contundentes incluso antes de la entrega de diplomas, consolidando una política corporativa de largo plazo. Al integrar formación de calidad, práctica profesional y el compromiso humano de sus propios equipos, CCU Argentina demuestra que invertir en el talento joven no es solo una acción de responsabilidad social, sino una apuesta estratégica por el desarrollo sostenible del país.

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