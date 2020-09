Al poseer un 65% de alcohol en su composición, tiene la capacidad de eliminar hasta un 99% de gérmenes y bacterias y es un complemento al lavado de manos con agua y jabón Crédito: Pixabay

29 de septiembre de 2020

El alcohol en gel es un producto desinfectante que funciona como complemento del lavado de manos con agua y con jabón. Al poseer un 65% de alcohol en su composición, tiene la capacidad de eliminar hasta un 99% de gérmenes y bacterias en un promedio de 30 segundos.

Es fundamental destacar que el alcohol en gel no sustituye el lavado de manos tradicional, y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha explicado muy claramente que no es más efectivo al momento de preservar la higiene.

El alcohol en gel se convirtió en el producto más vendido durante la pandemia, viéndose agotado en góndolas de todos los comercios y supermercados. Sin embargo, mucho antes de este contexto sanitario particular, ya era una costumbre llevarlo en el auto, la cartera o la mochila.

Dada la gran demanda y el faltante de este producto en los negocios, muchas personas comenzaron a preguntarse cómo hacer alcohol en gel en casa, calculando medidas, elementos, conservación y duración del producto para que no pierda su efectividad.

La fórmula utilizada para hacer alcohol en gel incluye una serie de proporciones que también sirven para su formulación en spray, para quienes encuentran más cómodo rociar sus manos con él.

Esta segunda presentación del alcohol (en spray) también se volvió muy popular dado que, otra de las recomendaciones de la OMS durante la pandemia, es desinfectar los objetos que se compran en farmacias, supermercados, o cualquier negocio, además de limpiar picaportes, celulares y demás artículos que podrían desencadenar en un contagio.

Fórmula paso a paso para hacer alcohol en gel en casa

Para preparar el alcohol en gel se necesitan los siguientes ingredientes:

7 ml o media ½ cucharada de agua oxigenada.

30 ml o 2 cucharadas de agua hervida o destilada.

250 ml (equivalente a 1 vaso o taza) de alcohol etílico de 96º.

5 ml o 1 cucharada pequeña de glicerina líquida o glicerol.

Paso a paso para la hacer alcohol en gel

Colocar el alcohol en un recipiente.

Agregar primero el agua oxigenada y luego el agua hervida o destilada.

Incorporar la glicerina y mezclar hasta lograr una textura homogénea.

Verter con un embudo la preparación en recipientes esterilizados pequeños.

Dejar reposar por 24 hs.

La correcta aplicación del alcohol en gel consta de 3 a 5 pulverizaciones directas sobre las manos limpias frotando entre 30 y 60 segundos por todas las manos, muñecas y entre los dedos.

Más tips y recomendaciones sobre el alcohol en gel casero

Lo fundamental al momento de preparar alcohol en gel es que cuente con una concentración de no menos de 60% de alcohol. Si la mezcla no llega a esa cantidad, no será efectivo para su función antibacterial.

Como se explicó anteriormente, la aplicación de alcohol en gel no es eficiente si las manos no están previamente lavadas con agua y jabón. El barrido de esta limpieza y su enjuague son los métodos comprobados más certeros para eliminar virus y propiciar la higiene. Incluso existen jabones desinfectantes y antibacteriales en barra o líquidos que resultan un producto más efectivo.

También es importante esperar a que el gel se seque sobre la piel antes de continuar con otras actividades, para que cumpla su acción y no se remueva al tocar otros elementos.

Si se desea usar el alcohol en gel casero para limpiar superficies y objetos, solo se debe aplicar una pequeña cantidad sobre un paño seco y efectuar la limpieza. Esta técnica es ideal para los dispositivos con los que más se tiene contacto como computadoras, celulares, controles remotos de la televisión y manijas de puertas y electrodomésticos como heladeras.