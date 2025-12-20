Con final inesperado: sorprendió a su exesposa con una torta para celebrar los cinco años de divorcio y se volvió viral

Las redes sociales tienen la capacidad de despertar todo tipo de emociones en cuestión de minutos y llevar a las personas de la sorpresa a la risa o la reflexión a través de historias que rápidamente se vuelven virales. En esta ocasión, un episodio llamó especialmente la atención en Instagram: el de un hombre que sorprendió a su exesposa con una torta para conmemorar los cinco años de su divorcio. El gesto, tan inesperado como llamativo, causó una fuerte repercusión y desató una ola de reacciones.

La protagonista de esta historia es Carolina Erandi, quien, en su cuenta de Instagram @erandi_carolina25, logró captar la atención de miles de usuarios por el inesperado vínculo que generó con su expareja. Aunque su cuenta suele estar enfocada en recetas y contenido cotidiano, fue la relación con el padre de sus hijos lo que generó revuelo entre sus seguidores. A pesar de divorciarse, ambos demostraron una cercanía poco habitual que se tradujo en una costumbre llamativa: compartir almuerzos, sin imaginar el giro que esa dinámica tomaría.

Sorprendió a su exesposa con una torta para festejar los cinco años de divorcio y se hizo viral (Captura: Instagram @erandi_carolina25)

Erandi fue quien compartió los videos en su cuenta de Instagram, que inmediatamente se volvieron virales. En las imágenes se observa a su exesposo llegar a su casa con una torta y, entre comentarios que mezclan reclamos y humor, explicar que se trata de una celebración por los cinco años de su divorcio. El gesto sorprendió a la mujer y despertó todo tipo de reacciones entre quienes seguían la escena desde las redes.

Ambos se hicieron virales por su buena relación tras divorciarse

“Cinco años de divorciados y los mismos cinco que no deja de venir a comer, eso sí, a darme dinero”, expresó Erandi al contar que, aunque llevaban varios años separados, su expareja retomó la costumbre de visitarla diariamente para almorzar juntos, convirtiéndolo en una tradición. En otro de los clips, incluso, se lo ve llegar nuevamente a la casa con un café en la mano, con la intención de pasar otro momento juntos.

Un giro inesperado

Aunque el video de la torta volvió a circular con fuerza en los últimos días, el momento en realidad corresponde a 2024, y su reaparición sorprendió a los usuarios por el inesperado desenlace de la historia. La propia Carolina fue quien actualizó la situación y reveló que, tras años de compartir almuerzos y mantener una relación cercana pese al divorcio, en noviembre de este año decidieron darse una nueva oportunidad y volver a casarse, noticia que acompañó con imágenes de la boda en sus redes sociales.

Tras un tiempo separados, decidieron volver a casarse (Captura: Instagram @erandi_carolina25)

“Después de tantos intentos de volver, analicé la situación: él extrañaba mis guisados y yo no tenía quién me apoyara. Además, ya estaba por jubilarse y buscaba tranquilidad familiar, mientras que yo necesitaba tranquilidad financiera”, escribió la influencer con humor, junto a las fotos del casamiento.

Sin lugar a dudas, este cierre inesperado terminó de conquistar a los internautas en las redes sociales, que siguieron de cerca una historia que pasó del divorcio al reencuentro, lo que generó todo tipo de reacciones, en especial buenos deseos para esta segunda oportunidad que la pareja decidió darse.