La corbata continúa siendo uno de los accesorios más utilizados en eventos formales, reuniones de trabajo, celebraciones familiares y ocasiones especiales. Sin embargo, muchas personas que no lo usan habitualmente suelen enfrentarse a una dificultad recurrente: hacer correctamente el nudo.

A pesar de la gran variedad de técnicas que existen, no es necesario aprender procedimientos complejos para conseguir un resultado elegante. De hecho, algunos de los nudos más populares pueden realizarse en pocos pasos y funcionan perfectamente para la mayoría de las situaciones.

Hay cientos de maneras de hacer el nudo de la corbata

El secreto está en practicar, elegir el tipo de nudo adecuado y prestar atención a algunos detalles que marcan la diferencia en el resultado final.

A continuación, explicamos cómo hacer el nudo de la corbata utilizando uno de los métodos más sencillos y versátiles:

1 Colocar la corbata correctamente

Antes de comenzar, es importante situar la corbata alrededor del cuello con la parte ancha a un lado y la parte angosta al otro.

La punta ancha debe quedar más larga, ya que será la que se utilizará para realizar la mayor parte de los movimientos del nudo.

2 Cruzar la parte ancha sobre la angosta

Tomar la parte ancha y cruzarla por delante de la parte angosta. Este será el punto de partida para construir la estructura del nudo.

3 Rodear la parte angosta

Luego de cruzarla, pasar la parte ancha por detrás de la parte angosta y volver a llevarla hacia adelante.

Cómo hacer el nudo de la corbata

Este movimiento genera una vuelta completa que comenzará a darle forma al nudo.

4 Llevar la punta hacia arriba

Pasar la parte ancha por debajo del lazo que rodea el cuello y hacerla salir hacia arriba. Este paso permite preparar el cierre definitivo del nudo.

5 Introducir la punta por el frente

Se formará una pequeña abertura en la parte frontal. Introducir la punta ancha dentro de ese espacio y tirar suavemente hacia abajo hasta que el nudo quede firme y simétrico.

6 Ajustar la posición

Una vez terminado, deslizar cuidadosamente el nudo hacia arriba hasta que quede apoyado sobre el cuello de la camisa.

Es importante que quede centrado y que la punta de la corbata llegue aproximadamente a la altura de la cintura.

Cuáles son los errores más comunes

Uno de los problemas más frecuentes es dejar la corbata demasiado corta o demasiado larga. También suele ocurrir que el nudo quede torcido o excesivamente flojo.

Los errores más comunes para atar una corbata Shutterstock

Por eso, los especialistas recomiendan realizar los movimientos con calma y ajustar la tensión progresivamente a medida que se forma el nudo. Con un poco de práctica, estos errores suelen desaparecer rápidamente.

Un detalle que puede transformar cualquier look

Aprender a hacer correctamente el nudo de una corbata es una habilidad sencilla que puede resultar útil en numerosas situaciones. Ya sea para una entrevista laboral, una boda, una graduación o un evento formal, dominar esta técnica permite ganar seguridad y mejorar la presentación personal.

Después de todo, la elegancia muchas veces está en los pequeños detalles, y un nudo bien hecho sigue siendo una de las mejores cartas de presentación en cualquier ocasión especial.