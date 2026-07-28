Los interioristas coinciden: el modelo italiano que reemplazará al plato de ducha en 2026

El diseño de interiores atraviesa una etapa de transformación profunda donde la funcionalidad y la estética se entrelazan para redefinir los espacios domésticos. En este marco, una tendencia cobra fuerza con contundencia: la progresiva desaparición del tradicional plato de ducha para dar paso al denominado modelo italiano, o walk-in shower. Según coinciden diversos especialistas del sector, este cambio de paradigma se consolidará como el estándar predominante en las remodelaciones habitacionales hacia 2026, marcando el fin de una era para el componente que durante décadas dominó el mercado por su practicidad y economía.

El plato de ducha convencional, una pieza fundamental encargada de recoger el agua y conducirla hacia el desagüe para evitar filtraciones, comienza a mostrar signos de obsolescencia. Si bien su rol fue crucial en baños de dimensiones reducidas, su diseño presenta hoy inconvenientes que las nuevas corrientes arquitectónicas buscan erradicar. Los expertos señalan que el pequeño desnivel necesario para su instalación representa un riesgo latente de tropiezos, además de una dificultad en el mantenimiento diario. Las mamparas asociadas a este sistema, por su parte, se convirtieron en focos de acumulación de humedad, sarro y restos de jabón, lo que exige una limpieza constante y tediosa que el usuario moderno prefiere evitar.

El modelo italiano integra la ducha al resto del baño mediante un piso continuo (Foto: Freepik)

Frente a estas limitaciones, el modelo italiano emerge como la alternativa definitiva. Este concepto propone un espacio de ducha completamente abierto, integrado al mismo nivel que el resto del piso del baño. La ausencia total de escalones y barreras visuales no solo otorga una mayor accesibilidad, sino que transforma la experiencia de uso en algo más cómodo y eficiente. Mediante una pendiente imperceptible en el suelo y un sistema de drenaje de alta precisión, el agua se evacua sin riesgo de desbordes, logrando un ambiente visualmente más amplio, limpio y alineado con las tendencias minimalistas contemporáneas.

La personalización es otro de los pilares que impulsan este cambio. Quienes optan por esta transición suelen decidir entre dos variantes de diseño: diferenciar el sector de la ducha utilizando revestimientos o baldosas contrastantes, o bien, mantener la continuidad absoluta del material en todo el piso para potenciar la sensación de amplitud espacial. Si bien esta innovación demanda una inversión inicial más elevada que los sistemas tradicionales y exige contar con una estructura de piso adecuada para su correcta implementación, los especialistas sostienen que la relación costo-beneficio inclina la balanza hacia la adopción del modelo walk-in.

El modelo italiano elimina el clásico plato de ducha elevado y apuesta por un diseño uniforme (Foto: Freepik)

A pesar de que el proceso de reemplazo requiere una planificación técnica más compleja, la industria prevé que el mercado se adaptará rápidamente a estas exigencias técnicas. A medida que la demanda crece, los costos de instalación tienden a estabilizarse, facilitando su adopción en una mayor cantidad de viviendas. El consenso entre los profesionales del interiorismo es claro: la estética despojada y la accesibilidad sin obstáculos son los pilares que definirán la arquitectura de los baños hacia 2026, dejando atrás definitivamente la era del plato de ducha estándar.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA