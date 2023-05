Cómo hacer tu biografía de Tinder perfecta, según la Inteligencia Artificial

escuchar

La aplicación de citas llamada Tinder revolucionó el mercado. Desde hace unos años, muchos usuarios suelen cargar su perfil para poder coincidir con otra persona y así concretar una salida para conocerse. Antes del resultado final -y deseado-, quien se descarga el programa a su celular debe empezar a editarlo con imágenes y datos que sean “seductores” para captar la atención.

Aparejado a este fenómeno que tiene varios años en el mercado tecnológico, la Inteligencia Artificial, encargada de ofrecer soluciones prácticas y sencillas a las personas, decidió observar cómo se comportan los algoritmos. Así, mediante unos estudios, creó a CupidBot, un servicio de suscripción en fase beta que le da al público la chance de contratarlo para que sea él quien cree un perfil atractivo e interaccione con las personas.

Para quienes tengan la intención de adquirir este servicio deberán abonar 15 dólares para probarla durante tres meses. Una vez cumplido ese lapso de tiempo, el valor subirá a 90 dólares. Hasta el momento, solamente 5000 personas decidieron aventurarse a este método donde la IA contribuye activamente para conseguir el objetivo propuesto al instalar la aplicación.

La Inteligencia Artificial colaboró para crear un perfil atractivo de Tinder

Según la web oficial de CupidBot, una vez contratado el servicio, la IA se encarga de armar un perfil atractivo y así garantizar el éxito: “AI hace swip, Cupid chatea por vos en tus aplicaciones de citas para traerte varias a la semana”. Y agregaron: “Todos los miembros de Tinder deben representarse a sí mismos de forma auténtica, tal y como se describe en nuestras condiciones de uso”.

Tinder se convirtió en una de las aplicaciones más utilizadas por las personas en sus dispositivos móviles y eso motivó a esta empresa tecnológica a introducirse en un mercado con infinitas variables para coincidir con una persona de su agrado. “El objetivo es concretar una cita cuanto antes o, en su defecto, conseguir el número de teléfono o alguna dirección de redes sociales”, aclararon desde la web oficial, dando a entender que la efectividad de su método es garantía de confianza.

Otro de los puntos importantes es que Cupid está dirigido a hombres heterosexuales. Según los creadores, estos están en “clara desventaja” en comparación a las mujeres en la aplicación. “Nos enfocamos en la vida amorosa de los hombres heterosexuales porque son los que más sufren con las aplicaciones de citas. Al hombre promedio le lleva mucho tiempo conseguir una única cita al mes”, argumentaron.

A su vez, Tinder, en su manual de uso, especificó que a pesar de que los perfiles puedan estar adulterados por la Inteligencia Artificial, los mismos usuarios se harán responsable de cualquier uso indebido. “Sabemos que la IA no es perfecta y puede cometer errores o suposiciones basadas en tus intereses que no son correctas. Lo más importante es que tu biografía refleje tu yo más auténtico. No dudes en modificar la biografía a tu gusto”, remarcaron, dando a entender que, a pesar de contribuir en pos de ayudar a las personas, también se puede generar un efecto contrario al requerido.

