Lleva tres semanas en Madrid y reveló lo que más le sorprendió de los españoles: “Esto no se ve en Buenos Aires”

escuchar

“Desde el minuto uno, sentí que estaba en Buenos Aires”. Constanza Chismechian, quien aparece en las redes sociales como @conifach, se mudó a Madrid a finales de abril. La situación económica de la Argentina y su inquietud por progresar en su pasión como actriz le hicieron sumergirse en la aventura de proyectar una nueva vida. “Dentro del contexto europeo, España es de los pocos países que posee esa calidez que tenemos los latinos en cuanto a la manera de vincularse”, expresó la influencer, que posee 163 mil seguidores en TikTok, en diálogo con LA NACION.

“Sentí la necesidad de un cambio. No vine a ‘probar suerte’, porque suerte ya tenía en Buenos Aires. Vine, más bien, a desafiarme y a desarrollar mi carrera profesional”, contó la joven de 26 años. Y agregó: “A nivel laboral, no encontré los resultados que quería en la Argentina y sabía que en España producen muchísimo las plataformas de contenido audiovisual. Además, me costaba mucho proyectar y poner en marcha algunas cosas por la situación económica”.

Constanza persiguió su sueño de ser actriz y se mudó a España Instagram: conifach

La influencer compartió un divertido video con un toque de ironía que se volvió viral, al acumular más de un millón de visitas en TikTok, en el que reveló qué fue lo que más le sorprendió de los españoles. “Confirmado: son una raza superior”, sentenció. Y detalló: “Uno se levanta un lunes, arranca su semana, se termina el mate, 10 de la mañana. Y los tipos ya están de traje tomando cerveza. Lunes desde la mañana. Sorprendente, no tanto, porque el martes pasa lo mismo y así, sucesivamente. Y lo peor es que laburan y al país le va espectacular”.

La influencer reveló qué es lo que más le sorprende de los españoles

“No fue nada tan extraño, soy muy curiosa cuando camino por la calle”, apuntó Chismechian a LA NACION. Sobre su observación de los ciudadanos españoles, detalló: “No fue tanto en cuanto a la cantidad de alcohol, sino en cuanto al momento. En Buenos Aires, no se suele ver a personas tomar alcohol a la mañana, más bien un cafecito y una medialuna. Acá [en Madrid], un día de semana”. Y señaló: “Es un consumo regulado, obviamente, de disfrute. La vida social en Madrid es intensa, hay muchos planes, y la ciudad y el clima son tan agradables que invitan a tomarse algo”.

“Es el paralelismo entre juntarte allá a tomar un mate y, acá, a tomarse una caña”, puntualizó.

Las reacciones

Constanza también destacó el consumo del tabaco en la ciudad española. “Fuman un montón, lo cual a mí me da mucha paz porque yo también. Veo una población bastante envejecida, lo cual me sigue dando paz porque digo: ‘Ah, vive’”, bromeó. Y cuestionó: “¿Cómo hacen para mantener ese ritmo de vida social, de actividad? Yo salgo el sábado y el lunes aún estoy llorando porque sigo con resaca. Y tengo 26 años”.

“Para mí, hay algo genético ahí. Pero no sé cómo hacen, real. Son una raza avanzada”, apuntó. En diálogo con este medio, la influencer advirtió que subió el video porque le “divirtió reinventar” su visión “para hacer el insight en redes al respecto”.

Los usuarios de TikTok inundaron de miles de comentarios la publicación de la joven. “En Galicia, veo a gente de todos los estratos sociales beber cerveza a las 9 de la mañana”, comentó una. “Yo estuve de vacaciones en Barcelona y lo vi, es real”, apuntó otro. “Se llama dieta mediterránea”, bromeó un tercero.

“Estoy enamorada de Buenos Aires”

Constanza se sintió como en casa cuando llegó a Madrid. “Desde el minuto uno, sentí que estaba en Buenos Aires. La verdad, veo mucha similitud cultural con mi país, específicamente entre las dos capitales, para no generalizar”, señaló a LA NACION. Y contó: “Solo recibí buenos tratos, son agradables y educados”.

La influencer aseguró que encontró similitudes en las costumbres Instagram: conifach

La influencer relató su experiencia como migrante. “Lo que pasa en el extranjero es que la gente no te mira en la calle, podés hacer cualquier cosa y cada uno está ‘en su rollo’, como dicen acá”, describió, mientras aseguró que planea quedarse a vivir de manera permanente en Madrid. “Depende de cómo evolucione mi trabajo como artista. Si me llaman de la Argentina, iré y volveré. No para toda la vida, pero tengo un enamoramiento por Buenos Aires”, concluyó.