Es rusa, vive en Buenos Aires y contó lo que más le chocó de las costumbres argentinas: “Al principio fue muy raro”

escuchar

Las redes sociales se convirtieron en un fenómeno muy utilizado por los migrantes, que comparten sus experiencias en países del extranjero a través de videos en los que detallan las particularidades que encuentran en su nueva vida. Valeria se mudó a la Argentina hace poco más de un año y medio y cuenta a través de TikTok las diferencias que observa con su país natal, Rusia: “Fue muy raro”.

Valeria llegó a este país hace poco más de un año y medio, luego de vivir seis años en China y, anteriormente, en Rusia, su país natal. Entre sus viajes, observó las distintas costumbres que otros lugares comparten con las suyas y utilizó su canal de TikTok para compartir sus experiencias. En los últimos días, reveló qué fue lo que más le chocó de los argentinos: “No digo que esté mal, es una cultura diferente y yo la respeto, pero para mí al principio fue muy raro, porque en Rusia no hacemos esto”, señaló.

Una joven rusa reveló qué es lo que más le sorprendió al vivir en la Argentina

Se trató de la manera de saludarse entre los ciudadanos. “Ahora doy besitos a todos y no importa si conozco a la persona o no; por lo menos, un abrazo”, advirtió. Y explicó: “En muchos países del mundo, la gente no hace esto, por lo menos con la gente que no conozcan. Sí con los amigos y amigas. Pero ahora nada es raro para mí y hago todo”.

También señaló dos peculiaridades de las costumbres argentinas que le llamaron la atención a su llegada. “Hablo muy rápido y muy fuerte a veces. No tan fuerte como la gente de Buenos Aires, pero fuerte para mí, para mi estándar”, contó. Y detalló: “Igual, antes yo siempre hablaba muy rápido en todas las lenguas: en inglés, en ruso y en español ahora también a veces. Pero ahora, además, hablo muy fuerte. Tan fuerte que a veces mis padres me dicen: ‘Valeria, no es necesario hablar tan fuerte’”.

La diferencia de horarios

Valeria tuvo que acostumbrarse a un horario diferente para las cosas rutinarias. “Tomo la cena a las nueve o diez de la noche, que antes yo comía a las ocho, pero ahora más tarde”, apuntó. Una hora que es muy común entre los argentinos. “Entiendo que para algunas personas de la Argentina esto es temprano y comen, a veces, a las once o a las doce. Pero en dos años, voy a comer a las doce creo, tranqui”, bromeó.

Además, destacó una peculiaridad de la economía. “La única cosa que no puedo entender es la diferencia entre el dólar Coldplay y el dólar soja, u otros dólares, que son tres millones. Son tantos que no puedo entender todos, pero igual ahora entiendo un poquito más”, reconoció.

Valeria vivió seis años en China

Los usuarios se asombraron por la forma de hablar de la joven rusa. “Felicitaciones por ese acento argentino”, advirtió uno. Y le dieron consejos sobre su adaptación a las costumbres propias del país: “Yo soy del sur y no me gusta eso de andar a los besos, me choca esa costumbre”, apuntó una. “Es tu decisión, yo nací acá y como a las 20.30. Si no quiero, saludo de mano nada más. Si no es natural para vos, no pasa nada”, agregó otra.

LA NACION