Cómo limpiar la cafetera por dentro y por qué hacerlo cada mes puede mejorar tu salud

La cafetera es uno de los pequeños electrodomésticos más utilizados en muchos hogares. Para millones de personas, preparar una taza de café forma parte de la rutina diaria, ya sea por la mañana, después del almuerzo o durante una pausa en la jornada laboral.

Sin embargo, aunque se limpie el exterior con frecuencia, muchas veces se pasa por alto la importancia de higienizar el interior del aparato. Con el uso constante, es normal que se acumulen restos de café, aceites naturales y depósitos minerales provenientes del agua, especialmente en zonas donde esta contiene una mayor cantidad de cal.

Esta acumulación puede afectar el funcionamiento de la cafetera y modificar el sabor de las bebidas con el paso del tiempo.

A continuación, explicamos cómo limpiar la cafetera por dentro de manera sencilla y segura:

1 Vaciar y enjuagar todas las partes removibles

Antes de comenzar, es importante apagar y desenchufar el equipo.

Luego, se deben retirar las piezas desmontables, como el depósito de agua, la jarra o el porta filtro, y lavarlas con agua tibia y detergente suave para eliminar restos visibles de café.

2 Preparar una solución de limpieza

Uno de los métodos más utilizados consiste en mezclar partes iguales de agua y vinagre blanco.

Esta solución ayuda a eliminar depósitos minerales y residuos acumulados en los conductos internos de la cafetera.

3 Realizar un ciclo completo de funcionamiento

Una vez preparada la mezcla, se debe llenar el depósito y poner en marcha un ciclo completo como si se fuera a preparar café.

Durante este proceso, la solución circulará por el interior del aparato, ayudando a desprender la suciedad acumulada.

4 Repetir el proceso con agua limpia

Cuando finalice el ciclo con vinagre, es recomendable desechar el líquido y realizar dos o tres ciclos utilizando únicamente agua limpia.

Este paso resulta fundamental para eliminar cualquier resto de la solución de limpieza y evitar que el sabor del café se vea afectado posteriormente.

5 Limpiar las zonas de difícil acceso

Con ayuda de un paño suave o un cepillo pequeño, también conviene limpiar las áreas donde suelen acumularse restos de café o humedad.

Prestar atención a estas zonas ayuda a mantener una mejor higiene general y evita la aparición de olores desagradables.

Cada cuánto tiempo conviene hacerlo

La frecuencia dependerá del uso que reciba la cafetera y de la calidad del agua utilizada.

En líneas generales, muchos fabricantes recomiendan realizar una limpieza profunda cada uno o dos meses. En zonas con agua dura o cuando el uso es intensivo, puede ser conveniente hacerlo con mayor frecuencia.

Un hábito simple para disfrutar un mejor café

Mantener limpia la cafetera por dentro no solo ayuda a conservar el aparato en buenas condiciones, sino que también permite disfrutar de bebidas con mejor sabor y aroma. Al eliminar residuos y depósitos acumulados, el equipo puede funcionar de forma más eficiente y ofrecer mejores resultados en cada preparación.

Dedicar unos minutos a esta tarea de mantenimiento es una inversión que se traduce en una mayor durabilidad del electrodoméstico y en una experiencia mucho más agradable para quienes disfrutan del café todos los días.