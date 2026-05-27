Cuáles son las seis bebidas que más cafeína contienen
Expertos pusieron la lupa en seis infusiones que contienen este compuesto químico tan buscado
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La cafeína es una sustancia natural presente en diversas plantas que alcanzó relevancia mundial como el principal componente del café. Según expertos, este compuesto químico estimula el sistema nervioso central, razón por la cual muchas personas lo eligen para mejorar su rendimiento en el trabajo o el estudio. Sin embargo, su consumo frecuente abarca mucho más que la popular infusión.
El mercado ofrece múltiples productos que contienen esta sustancia, como el té, el mate, las bebidas gaseosas, los energizantes, el chocolate, los helados y ciertos artículos de cosmética. Sin embargo, existen varias infusiones recomendadas que tienen un extra de cafeína y son recomendadas clínicamente.
Las seis bebidas con cafeína, recomendadas por médicos
1) Té verde: contiene entre 20 y 45 miligramos por taza. Esta bebida tiene una fuerte concentración de teína —la molécula química de la cafeína—, lo cual facilita su inclusión en tratamientos contra el estrés y la ansiedad.
2) Bebidas energéticas: la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda no superar los 100 miligramos de estos líquidos, especialmente cuando se acerca el final del día y puede alterarse la calidad del sueño.
3) Café espresso: esta variedad de café se usa como base para otras variantes como el “cortado”, “flat white” y otras especialidades. “Basta con fijarse en los sabores: los cafés fuertes, con cuerpo y amargos que se llevaban antes suelen ser mayoritariamente de robusta, mientras que en las cafeterías de especialidad se usa arábica, ya que las nuevas generaciones buscan sabores más suaves, con más matices”, expresaron los especialistas, en diálogo con el sitio La Vanguardia.
4) Té matcha: tiene cierta similitud con el café espresso por la cantidad de miligramos de cafeína -entre 60 y 70 miligramos-, aunque este compuesto se absorbe de manera más progresiva por la presencia de la L-teanina -minoácido natural que se encuentra principalmente en el té verde y el té negro-.
5) Flat white: esta variedad contiene más cafeína que un café tradicional. “El flat white se prepara con doble shot de espresso, así que la cantidad de cafeína se duplica”, explicó un barista experto, consultado por La Vanguardia.
6) Café americano: esta variedad de café filtrado incorpora más agua y resulta más intenso. Esta bebida con alto índice de cafeína contiene entre 150 y 200 miligramos, lo que le da un impacto extra.
Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA
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