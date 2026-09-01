Cómo sacar el olor a humedad de la ropa aunque la hayas lavado tres veces

Pocas cosas resultan tan frustrantes como lavar la ropa y descubrir que conserva un persistente olor a humedad. Este problema suele aparecer especialmente durante épocas de lluvia, en viviendas con poca ventilación o cuando las prendas tardan demasiado tiempo en secarse.

Aunque muchas personas creen que basta con volver a lavar la ropa para solucionar el inconveniente, en algunos casos el olor puede permanecer impregnado en las fibras y reaparecer incluso después del lavado.

La buena noticia es que existen diversas técnicas que ayudan a eliminar estos olores y a recuperar la sensación de frescura que se espera de una prenda recién limpia.

A continuación, explicamos cómo sacar el olor a humedad de la ropa y qué medidas pueden ayudar a prevenir su aparición.

1 Volver a lavar las prendas con vinagre blanco

Uno de los remedios más utilizados consiste en añadir una taza de vinagre blanco durante el ciclo de lavado.

Este ingrediente ayuda a neutralizar olores persistentes y contribuye a eliminar residuos que pueden quedar atrapados en las fibras textiles.

Además, una vez que la ropa se seca, el olor del vinagre desaparece por completo.

2 Utilizar bicarbonato de sodio

El bicarbonato es conocido por su capacidad para absorber olores.

Agregar media taza al tambor del lavarropas junto con el detergente habitual puede ayudar a potenciar la limpieza y mejorar el aroma final de las prendas.

3 Secar completamente la ropa

Muchas veces el problema aparece porque las prendas se guardan antes de que hayan terminado de secarse.

Incluso una pequeña cantidad de humedad residual puede favorecer la aparición de malos olores. Por eso es fundamental asegurarse de que la ropa esté completamente seca antes de doblarla o guardarla.

4 Aprovechar la ventilación y la luz solar

Siempre que sea posible, secar la ropa al aire libre puede ser una gran ayuda.

La circulación de aire y la exposición moderada al sol favorecen la eliminación de la humedad acumulada y ayudan a mantener las prendas frescas durante más tiempo.

5 Revisar el estado del lavarropas

En ocasiones, el origen del problema no está en la ropa sino en el propio electrodoméstico.

La acumulación de humedad, restos de detergente o suciedad en el tambor, las gomas o los conductos puede generar olores que terminan impregnándose en las prendas durante cada lavado.

Por este motivo, es recomendable limpiar periódicamente el lavarropas siguiendo las indicaciones del fabricante.

Cómo evitar que el olor vuelva a aparecer

Además de eliminar el problema cuando ya está presente, también es importante adoptar algunos hábitos preventivos.

Retirar la ropa apenas finaliza el ciclo de lavado, evitar dejar prendas húmedas dentro del cesto y mantener una buena ventilación en armarios y placares son medidas simples que pueden marcar una gran diferencia.

Un problema común que tiene solución

El olor a humedad en la ropa es una situación frecuente que puede afectar a cualquier hogar, especialmente durante los meses más húmedos del año. Sin embargo, con algunos cuidados básicos y utilizando productos que suelen estar disponibles en casa, es posible recuperar la frescura de las prendas y evitar que el problema se repita.

Después de todo, pocas sensaciones resultan tan agradables como ponerse una prenda limpia que conserve ese aroma fresco que asociamos con la limpieza y el cuidado diario.