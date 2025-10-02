Cómo secar la ropa rápido cuando hay humedad o lluvia

Secar la ropa puede ser un desafío cuando el clima no acompaña. Los días soleados son ideales para tender la colada al aire libre, pero en temporada de lluvias o en climas húmedos la tarea se complica. La humedad ambiental, la falta de sol y el poco movimiento de aire hacen que las prendas tarden mucho más en secarse e incluso que tomen un olor desagradable que luego resulta difícil de quitar.

Sin embargo, con algunas técnicas es posible acelerar el proceso y evitar que la ropa quede con olor a humedad o dañada. Escurrir bien las prendas, asegurar la ventilación, evitar amontonarlas y utilizar recursos como ventiladores o deshumidificadores son pasos simples, pero efectivos. Y en caso de emergencia, siempre están los trucos express como la plancha o el secador.

A continuación, consejos prácticos para lograr que la ropa se seque más rápido en días lluviosos, sin necesidad de grandes gastos ni complicaciones.

Cómo secar la ropa en días lluviosos Freepik

1 Escurrir bien la ropa antes de tenderla

El primer paso para lograr un secado eficiente es asegurarse de que la ropa salga de la lavadora con la menor cantidad de agua posible. Para ello, se puede hacer lo siguiente:

Centrifugado intenso: utilizar el ciclo de centrifugado más alto que el lavarropas permita, siempre cuidando las prendas más delicadas.

utilizar el ciclo de centrifugado más alto que el lavarropas permita, siempre cuidando las prendas más delicadas. Exprimir a mano: si se lava a mano, dedicar unos minutos extra a retorcer con suavidad cada prenda o usa una toalla absorbente para quitar el exceso de agua.

Es importante saber que cuanto menos agua quede en la tela, más rápido será el secado.

2 Tender la ropa en espacios ventilados

Se recomienda colgar la ropa sin amontonar para que se seque mejor en los días lluviosos (Fuente: Unplash)

Aunque no se pueda aprovechar el sol, sí se puede sacar ventaja del movimiento del aire:

Colocar la ropa cerca de ventanas o balcones: ubicar el tender junto a una abertura para que la circulación natural del aire ayude a secar.

ubicar el tender junto a una abertura para que la circulación natural del aire ayude a secar. Dejar espacio entre prendas: evitar amontonarlas mientras más aire circule entre ellas. De esa forma, perderán la humedad más rápido.

evitar amontonarlas mientras más aire circule entre ellas. De esa forma, perderán la humedad más rápido. Usar ventiladores: un ventilador común puede marcar una gran diferencia, ya que acelera la evaporación del agua.

3 Usar un deshumidificador

El exceso de humedad ambiental es uno de los grandes enemigos del secado de ropa. Un deshumidificador eléctrico puede ser una buena ayuda porque reduce la cantidad de agua en el aire y ayuda a que la ropa se seque más rápido, además de prevenir la aparición de moho y olores desagradables en el hogar.

Si no se cuenta con uno, existen deshumidificadores caseros que se pueden improvisar, como recipientes con sal gruesa o carbón activado cerca del tender, que ayudan a absorber la humedad del ambiente.

4 El truco de la toalla seca en la secadora

Si se tiene una secadora, se puede optar por no utilizar un ciclo completo (para ahorrar energía o proteger las prendas) e introducir la ropa húmeda junto con una toalla seca y limpia. Esta va a absorber parte de la humedad de las prendas, reduciendo el tiempo de secado necesario.

5 Secar con plancha o secador de pelo

Cuando se necesita una prenda lista en poco tiempo, existen soluciones de emergencia:

Plancha: colocar una toalla fina sobre la prenda y pasarle la plancha caliente permitirá que se evapore la humedad.

colocar una toalla fina sobre la prenda y pasarle la plancha caliente permitirá que se evapore la humedad. Secador de pelo: ideal para zonas puntuales como puños o cuellos. Se debe mantener el aparato a una distancia segura para no dañar la tela.

Estos métodos no sustituyen el secado completo, pero pueden ayudar en un apuro.

La plancha puede servir para secar ropa más rápido, pero con algunas precauciones Google

6 Tender la ropa dentro de casa de forma estratégica

En los días de lluvia se suele recurrir a colgar la ropa en el interior del hogar, pero debe hacerse en lugares estratégicos.

Cocina o baño con extractor : son mejores opciones porque suelen tener ventilación extra.

: son mejores opciones porque suelen tener ventilación extra. Colgar en perchas: además de ahorrar espacio, las prendas se airean mejor y se forman menos arrugas.

Se deben evitar los dormitorios, ya que al secar en estas áreas aumenta la humedad y puede afectar la calidad del aire, lo que puede generar hongos.

7 Usar estufas de manera segura

Si se cuenta con calefacción, se puede aprovechar para secar la ropa más rápido:

Colocar el tender cerca de la estufa , pero nunca directamente encima de ella para evitar riesgos de incendio.

, pero nunca directamente encima de ella para evitar riesgos de incendio. Usar un radiador eléctrico con función de secado, dado que está diseñado para este propósito.