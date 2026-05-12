Los trucos para higienizar el lavarropas: qué tener en cuenta para no dañar los materiales

El lavarropas es uno de los electrodomésticos más utilizados en los hogares. A pesar de ello, recibe poca atención a la hora de ser mantenido. Es que la acumulación constante de restos de detergente, suciedad y humedad deriva en olores desagradables, presencia de moho y fallas mecánicas severas que atentan contra el resultado final.

El vinagre es un aliado para limpiar el lavarropas

Fabricantes de reconocidas empresas de lavarropas sostienen que el cuidado de este aparato es indispensable ya que, de no hacerlo, la ropa saldrá con vestigios de suciedad y hasta se consumirá más energía de lo recomendado.

¿Cuál es el mejor método para limpiar el lavarropas?

En conclusión, un equipo en condiciones óptimas consume menos energía, evita manchas indeseadas en los tejidos y reduce el riesgo de reparaciones costosas o cambios prematuros de equipo.

Cada cuánto se debe limpiar el lavarropas

La limpieza del lavarropas debe ser mensual. Para ello, la fórmula más recomendada es utilizar vinagre de alcohol en un programa de temperatura alta. Las propiedades de este ingrediente harán que la suciedad pegada en el tambor desaparezca. Además, se deberán revisar los filtros del desagüe, donde los restos quedan impregnados y contribuyen al resultado final.

Cómo limpiar la lavadora

Limpiar los compartimentos

Una de las claves es retirarlo y lavarlo en agua caliente para remover los restos de jabón. Se puede utilizar un cepillo de dientes para los restos que están pegados a la superficie.

Revisar el filtro

El filtro se encuentra en la parte baja frontal de los lavarropas. Una vez identificado, retirarlo y limpiarlo con abundante agua caliente para desechar restos de detergente, pelusa y suciedad.

Limpiar el tambor

Con vinagre de alcohol y un paño de microfibra retirar los residuos. Enjuagar con abundante agua para dejarlo reluciente.

Desinfectar el exterior

Con un paño remojado previamente con vinagre, limpiar la superficie externa. En caso de tener un electrodoméstico de acero inoxidable, utilizá productos específicos para ese material.