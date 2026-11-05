Cómo se deben limpiar las hojas de la lengua de suegra para no dañarla

La acumulación gradual de polvo y partículas en los interiores del hogar suele deteriorar la apariencia de las plantas ornamentales de hojas alargadas, como la Sansevieria o Dracaena trifasciata, conocida popularmente como lengua de suegra.

Para solucionar este problema sin acudir a químicos comerciales ni a formulaciones complejas, el insumo más efectivo disponible en la cocina es el agua limpia a temperatura ambiente, aplicada mediante un paño suave. Este método básico remueve los residuos acumulados, preserva la integridad fotosintética de la especie y previene la obstrucción de sus poros.

Se recomienda limpiar la lengua de suegra con agua (Fuente: Pexels)

Principales ventajas del mantenimiento hídrico en interiores

La aplicación periódica de agua sobre la superficie vegetal ofrece diversos beneficios funcionales y estéticos para el desarrollo de la especie:

Eliminación eficaz de polvo: desprende las partículas sedimentadas en el follaje durante su estancia en espacios cerrados.

desprende las partículas sedimentadas en el follaje durante su estancia en espacios cerrados. Optimización de la fotosíntesis: al liberar la superficie de coberturas opacas, la planta capta la luz de manera eficiente para procesar sus nutrientes.

al liberar la superficie de coberturas opacas, la planta capta la luz de manera eficiente para procesar sus nutrientes. Restauración del aspecto natural: recupera la definición de los patrones y tonalidades verdes característicos sin añadir capas sintéticas.

recupera la definición de los patrones y tonalidades verdes característicos sin añadir capas sintéticas. Detección temprana de plagas: el proceso de limpieza manual facilita la inspección de ambas caras de la hoja, permitiendo identificar insectos o manchas anómalas.

el proceso de limpieza manual facilita la inspección de ambas caras de la hoja, permitiendo identificar insectos o manchas anómalas. Ausencia de capas grasas: a diferencia de otros insumos caseros, no deja residuos lipídicos que atraigan suciedad adicional.

Procedimiento correcto para el aseo del follaje

Para ejecutar el mantenimiento de la Sansevieria sin dañarla, se requiere un recipiente con agua y una tela de microfibra que no desprenda pelusa. El proceso se realiza en cinco pasos:

Preparación del material: disponer de un recipiente con agua limpia y un paño suave.

disponer de un recipiente con agua limpia y un paño suave. Humedecimiento controlado: sumergir la microfibra en el líquido y escurrir el exceso hasta que quede ligeramente húmeda.

sumergir la microfibra en el líquido y escurrir el exceso hasta que quede ligeramente húmeda. Limpieza ascendente: sostener la hoja desde la base y deslizar el paño con delicadeza hacia la punta para remover la capa de suciedad.

sostener la hoja desde la base y deslizar el paño con delicadeza hacia la punta para remover la capa de suciedad. Inspección de la cara posterior: pasar el paño por el revés del follaje para retirar depósitos ocultos.

pasar el paño por el revés del follaje para retirar depósitos ocultos. Secado final: eliminar las gotas sobrantes con un paño seco antes de ubicar la planta en su sitio habitual.

Existe un procedimiento para realizar la limpieza de manera correcta y no dañar la planta freepick

A pesar de la popularidad de ciertas recetas caseras que sugieren el uso de leche, mayonesa, aceite de oliva o cáscaras de plátano para aportar brillo, los expertos recomiendan el agua.

Dichos elementos dejan capas grasas que bloquean la respiración de la planta y atraen mayor cantidad de partículas de polvo. Asimismo, se sugiere prescindir de los abrillantadores comerciales, ya que se acumulan sobre la cutícula vegetal e interfieren en el intercambio gaseoso indispensable para su supervivencia.

Por Katherine Bravo Hernández