Por qué es importante tener una lengua de suegra en casa, según una experta en decoración

La Sansevieria trifasciata, conocida popularmente como lengua de suegra, ocupa un lugar destacado en el diseño de interiores actual. Su resistencia a diversas condiciones ambientales y su facilidad de cuidado convierten a esta especie en una opción frecuente para decorar espacios domésticos. Más allá de su valor estético, la arquitecta y especialista en decoración Laura Cardona destaca diversas virtudes de esta planta para el equilibrio del hogar. A través de sus redes sociales, la profesional detalla motivos específicos para integrar este ejemplar en la vivienda cotidiana.

Cardona sostiene que la planta actúa como un escudo protector ante posibles cargas energéticas negativas. Según la experta, el vegetal absorbe las tensiones del entorno. La profesional afirma: “Bloquea las malas vibras, protege el espacio y ayuda a mantener la energía del hogar clara y equilibrada”. La arquitecta incluso sugiere que la planta manifiesta signos físicos ante niveles altos de pesadez ambiental. Al respecto, Cardona declara: “Hay algo muy poderoso, cuando el ambiente está muy cargado, esta planta lo absorbe todo. Puede empezar a secarse, enfermarse o morir, como si tomara ese peso energético para que vos no lo hagas”.

Laura Cardona destaca diversas virtudes de esta planta para el equilibrio del hogar

El alcance de la Sansevieria trasciende las creencias sobre energías. Cardona enfatiza el respaldo técnico que posee esta especie. La arquitecta menciona un estudio de la NASA sobre plantas con capacidad para purificar el aire. La agencia espacial incluyó a la Sansevieria en sus investigaciones por su facultad para filtrar toxinas presentes en el aire. La profesional precisa: “La NASA la incluyó en su famoso estudio de plantas purificadoras de aire. La Sanseviera ayuda a eliminar toxinas como el benceno y el formaldehído, liberando oxígeno durante la noche”. Estos datos científicos otorgan una dimensión adicional al rol del vegetal en las habitaciones, ya que su capacidad para renovar el aire durante el ciclo nocturno mejora la calidad del ambiente.

La recomendación de ubicación responde a los objetivos de diseño y bienestar. Cardona sugiere situar los ejemplares en sitios estratégicos de la casa. Los dormitorios y la entrada principal son las zonas ideales según la experta. La especialista en decoración sostiene que las hojas actúan como una barrera contra la energía de las visitas. Cardona concluye: “Si sentís que tu casa necesita un pequeño guardián verde, esta es la señal”. La versatilidad de la planta permite su adaptación a distintas luces y temperaturas, un factor clave para quienes inician en el cuidado de especies ornamentales.

La lengua de suegra tiene la capacidad para purificar el aire, según la especialista Unsplash

La popularidad de la lengua de suegra crece debido a esta combinación de resistencia, estética sobria y supuestos beneficios para el entorno hogareño. La arquitecta Cardona subraya la relevancia de la especie frente a otros elementos decorativos comunes. El análisis de la experta posiciona a esta planta como un componente útil para el mantenimiento de un espacio físico saludable y equilibrado, siempre bajo la premisa de la funcionalidad decorativa y el sustento de las investigaciones mencionadas. La mirada profesional de Cardona integra así la estética con la búsqueda de bienestar constante.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA