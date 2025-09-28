Por qué deberías limpiar la lengua de suegra con leche

Entre las variedades más populares de plantas de interior se encuentran las conocidas como “lengua de suegra” o sansevieria, que tienen un estilo peculiar y elegante, dignas de decorar los rincones de cualquier casa. Pese a que parezca que no requieren de cuidados específicos, los expertos en jardinería sugieren limpiar sus hojas con leche vacuna, ya que aportan propiedades específicas para que reluzcan aún más.

El cuidado de las plantas de interior es una tarea que parece fácil, pero que para muchos puede pasar desapercibida, ya que simplemente se recae en el pensamiento común de que no están expuestas a los mismos peligros que en el exterior. Mientras algunos solo las riegan con poca frecuencia, otros olvidan que limpiar sus hojas es vital para que sigan con vida. Tené en cuenta los siguientes consejos para mejorar el estado de tu lengua de suegra.

La sansevieria o lengua de suegra es una plata de interior que tiene hojas peculiares que crecen en línea recta y son ideales para decorar los rincones (Fuente: Pexels)

¿Por qué limpiar las hojas con leche?

La leche de vaca es más utilizada de lo que se cree en la jardinería. Gracias a su composición química resulta un potente fungicida, por lo que impide el desarrollo de hongos y hasta ciertas bacterias. Su ácido láctico elimina las impurezas y mantiene sana a la planta.

Al igual que con otros productos, la leche vacuna embellece las hojas de la sansevieria y le aporta brillo. A través de los poros, absorbe el calcio, la proteína y algunas vitaminas que le proveen de aquello que la planta no puede tomar de la tierra en la maceta. Este método hace que crezca más fortalecida y erguida.

Las lenguas de suegra requieren de una limpieza rutinaria para que crezca fuerte y sin enfermedades (Fuente: Pexels)

Para aplicar este truco necesitás mojar un algodón en un tazón con leche. Luego escurrirlo y a continuación repasá cada hoja. A medida que pierda humedad, repetí el procedimiento hasta cubrir toda la planta. Cabe destacar que si es joven, se sugiere diluir media taza de leche en tres de agua. De este modo no resultará tan invasivo y permitirá que se adapte progresivamente al método de limpieza.

¿Por qué es necesario limpiar las hojas de las plantas?

La importancia de mantener las hojas libres de polvo se refleja no solo en la mejora estética, sino también en la salud de la planta. Según un estudio del Journal of Agricultural Meteorology, si están limpias pueden aumentar su capacidad fotosintética hasta en un 40%, lo que beneficia su crecimiento y resistencia a plagas y enfermedades. Limpiar las frondas facilita que estas absorban la luz de manera más eficiente, así se optimiza la producción de energía, lo cual a su vez asegura una mejor calidad de vida.

Cómo cuidar las hojas de las plantas con leche vacuna

Además de la leche vacuna, existen diversas alternativas naturales para mantener las hojas de las plantas en buen estado. Cada una tiene propiedades particulares que pueden contribuir a la salud y apariencia de las especies vegetales en el hogar. Hay sitios web especializados en el cuidado de plantas, que ofrecen productos específicos para combatir plagas y enfermedades.

Entre las opciones viables, se encuentra el vinagre, que ayuda a despejar los poros y permite una mejor regulación de la temperatura y un balance hídrico adecuado. Otro producto factible es el jabón potásico, ideal para quienes buscan eliminar plagas como pulgones y cochinillas.