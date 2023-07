Cómo se escribe: ¿yendo o llendo?

escuchar

El gerundio del verbo “ir” suele generar dudas en muchas personas. Por eso, “¿se escribe yendo o llendo?” es una de pregunta que aún se hacen quienes no tienen en claro cuál es la forma correcta de escribir esta palabra.

Para poder dilucidar el tema, es importante recurrir a una autoridad en la materia: la Real Academia Española (RAE), que es la entidad que aboga por el uso correcto del lenguaje español. Según aclara esta institución, que se dedica a la regularización lingüística del mundo hispanohablante, la opción correcta es “yendo”. En tanto, la entidad indica que la segunda opción (”llendo”) es incorrecta y, además, desecha la variante “iendo”.

¿Por qué se escribe “yendo”?

En sus redes sociales, la RAE suele responder las preguntas que le formulan los usuarios, quienes muchas veces consultan por ese medio cuál es la forma correcta de escribir una palabra o si es válido o no el empleo de distintas frases o expresiones. Es por eso que, a lo largo del tiempo, la cuenta oficial de la entidad fue acumulando cada vez más seguidores que se interesan por conocer más sobre la lengua española.

#RAEconsultas El gerundio de IR se escribe YENDO (no *«llendo» ni *«iendo»): Estás yendo por mal camino. — RAE (@RAEinforma) July 17, 2013

En una ocasión, un usuario se contactó vía Twitter para saber cómo se escribe el gerundio de “ir”. Ante eso, la RAE no solo respondió la duda, sino que también explicó las razones por las cuales ese verbo se conjuga de esa forma y dio un ejemplo.

“El gerundio de ir se escribe ‘yendo’ (no ‘llendo’ ni ‘iendo’): Estás yendo por mal camino”, expresaron desde el organismo. Luego, agregaron: “En esa posición, la i- pierde su carácter vocálico y se convierte en el fonema /y/, que se representa con la letra y”.

@dgvvgd #RAEconsultas En esa posición la i- pierde su carácter vocálico y se convierte en el fonema /y/, que se representa con la letra y. — RAE (@RAEinforma) July 18, 2013

¿Está bien decir “me voy a ir yendo”?

Otra de las preguntas que recibió la cuenta de Twitter de la RAE, a través del hashtag #RAEConsultas, se refiere a si es correcto utilizar la expresión “me voy a ir yendo”, que para muchos es redundante, ya que expresa una misma acción de tres maneras distintas y de forma consecutiva: “me voy”, “ir” y “yendo”.

Sin embargo, la RAE indicó que la frase es correcta, y brindó de forma detallada la explicación. “Es válido usar seguidas las perífrasis ‘ir a’ + infinitivo e ‘ir’ + gerundio, siendo también ‘ir’ el verbo auxiliado”.

En este sentido, en su página oficial, esta entidad aclaró que su uso está permitido y que permite anunciar “la intención de irse de un lugar de manera más o menos inmediata”.

Consultas de la semana | ¿Es correcto el uso de «me voy a ir yendo»?



Sí, es válido usar seguidas las perífrasis «"ir a" + infinitivo» e «"ir" + gerundio», siendo también «ir» el verbo auxiliado.



Ejemplo: «Hace frío en la playa; me voy a ir yendo a casa». pic.twitter.com/oPsL2QcSQC — RAE (@RAEinforma) August 5, 2020

La RAE responde otras dudas de ortografía

En el sitio web de la RAE es posible resolver dudas rápidas. Para hacerlo, hay que escribir las palabras clave en el buscador o navegar por la página para encontrar respuestas a dudas comunes. En este sentido, allí se aclara que se escribe “resiliencia” y no “resilencia”; “procrastinar” y no “procastinar”; “en serio” y no “enserio”; y “hacia delante” y no “hacia adelante”.

Asimismo, en esta web también se detalla que hay varias palabras que se pueden escribir de más de una forma. Es el caso de “arcoíris” y “arco íris”; “medioambiente” y “medio ambiente”; “quiosco” y “kiosco”; y “carné” y “carnet”, entre tantas otras.

