Como su sueldo era bajo, decidió irse a vivir a un cubículo en su oficina: la insólita respuesta de la empresa

Chibuzor Ejimofor, quien se da a conocer como Calm Simon en redes, es el protagonista de una historia viral que dio mucho de qué hablar en los últimos días. Su experiencia se hizo conocida a través de TikTok y durante varias semanas millones de personas en todo el mundo siguieron lo que compartía para ver el desenlace de su extraña protesta. Lo que comenzó con un simple video se transformó en todo un relato que parece irreal.

El clip muestra de entrada algo inusual. El hombre está en su oficina, parado en lo que vendría a ser el cubículo que le corresponde para trabajar en el horario laboral. El resto del edificio está completamente vacío y él, lejos de vestir ropa adecuada para el trabajo, porta un pantalón rosa y no tiene remera.

A medida que avanza el clip, se ve cómo Ejimofor acomoda sus pertenencias en todo el espacio. La computadora debidamente conectada, su ropa doblada y distribuida por el escritorio, varias valijas con más remeras y pantalones y algunos otros objetos personales en los cajones y otros lugares.

El periplo duró varias semanas y en su cuenta de TikTok documentó cada uno de estos momentos. Mostró cómo arregló el lugar con sus cosas, dónde dormía y cómo ubicaba los muebles de la oficina para cada día.

“Cuando descubrí que mi empresa tenía una oficina vacía en el centro, así que fue la solución perfecta. Era cerca de todos los lugares que frecuento y no costaba nada”, le explicó Simon en declaraciones al New York Post.

Hombre se instaló a vivir en la oficina

“Este soy yo sacando todas mis pertenencias de muchas valijas. Me estoy mudando de mi departamento a mi cubículo en la empresa. No me pagan lo suficiente para alquilar así que, a modo de protesta, me vine a vivir a mi trabajo. Veremos cuánto tiempo puedo vivir así”, amplió en otro de sus clips en redes.

Apenas cuatro días pudo vivir allí ya que al ver que el hecho se hacía viral, el equipo de Recursos Humanos de su empresa le solicitó que retirara sus pertenencias y borrara los videos o sería despedido.

Hombre vive en la oficina

Finalmente, el hombre decidió renunciar y efectivamente abandonar la oficina. Acorde a lo que consignó el portal Ladbible, Ejimofor no quería obtener nada de su empleador sino visibilizar su protesta y llamar la atención sobre lo mucho que cuesta pagar un departamento en Seattle con su anterior salario. Ahora, y de cara al futuro, advierte que tal vez sea “el momento de construir mi propia marca” y confirma que se hospeda -por el momento- en un Airbnb.

El hombre se instaló en su oficina y luego lo echaron

En cuanto a la empresa en cuestión, Arcadis, el equipo periodístico del New York Post pidió un comentario y respondieron de manera muy escueta pero contundente: “Debido a las preocupaciones de privacidad relacionadas con la información del personal, la compañía no tiene la libertad de revelar ningún asunto relacionado con los empleados actuales o anteriores sin el permiso expreso del empleado”.