Cómo utilizar aceite de coco para combatir el mal aliento y cuidar los dientes

El aceite de coco se incorporó a algunas rutinas de higiene bucal por sus propiedades antimicrobianas y su posible aporte para reducir las bacterias asociadas con el mal aliento. Al añadir una pequeña cantidad a la pasta de dientes habitual, puede complementar el cepillado de la mañana y contribuir a una sensación de mayor limpieza en la boca.

Sin embargo, el aceite de coco debe considerarse un complemento de la higiene oral y no un sustituto de la crema de dientes con flúor, indispensable para prevenir las caries.

Cómo incorporar aceite de coco a la rutina de higiene bucal

El aceite de coco puede utilizarse como complemento del cepillado debido a sus propiedades antimicrobianas, relacionadas con el control de algunas bacterias que pueden contribuir al mal aliento.

Una adecuada higiene bucal requiere constancia y una limpieza completa que incluya dientes, lengua y espacios interdentales Shutterstock - Shutterstock

Para incorporarlo a la rutina de forma adecuada, conviene tener en cuenta las siguientes recomendaciones:

Utilizar una cantidad pequeña de aceite de coco junto con la crema de dientes habitual.

junto con la crema de dientes habitual. Mantener el cepillado diario con crema dental con flúor, ya que este mineral ayuda a prevenir las caries.

Evitar reemplazar la crema dental convencional por aceite de coco.

convencional por aceite de coco. Considerarlo un complemento de la higiene bucal y no un tratamiento para problemas dentales.

y no un tratamiento para problemas dentales. Acudir al odontólogo ante la presencia persistente de mal aliento u otras molestias en dientes y encías.

Claves para una rutina de higiene bucal saludable

Una adecuada higiene bucal requiere constancia y una limpieza completa que incluya dientes, lengua y espacios interdentales.

Es fundamental que la pasta de dientes elegida tenga flúor GDA

Además de ayudar a mantener una sonrisa saludable, estos hábitos pueden reducir la acumulación de placa y prevenir molestias frecuentes.

Cepillar los dientes dos veces al día durante aproximadamente dos minutos .

durante aproximadamente . Limpiar la lengua con suavidad para retirar residuos y microorganismos.

para retirar residuos y microorganismos. Elegir una crema dental con flúor para reforzar la protección contra las caries.

para reforzar la protección contra las caries. Complementar el cepillado con productos destinados a limpiar entre los dientes.

Evitar el uso frecuente de sustancias abrasivas que puedan afectar el esmalte.

el uso frecuente de que puedan Mantener controles odontológicos periódicos para revisar el estado de dientes y encías.

Por Maria Luisa Alvarez Mejia