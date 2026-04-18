¿Dientes amarillos? Una odontóloga reveló el error común que tienen las personas al cepillarse

En una época en la que las redes sociales imponen estándares de belleza cada vez más exigentes, muchas personas buscan tener una sonrisa perfecta. Sin embargo, lejos de lo que muchos influencers venden, como costosos tratamientos y procedimientos, el cuidado diario con cepillo, dentífrico y agua todavía es la opción ideal para tener una dentadura brillante y saludable.

Es por eso que la odontóloga Shaadi Manouchehri, especialista en salud bucal y conocida en redes sociales como @dr.shaadi.manouchehri, reveló en un video de TikTok un error muy común que millones de personas cometen todos los días al cepillarse los dientes. Si se elimina esta práctica, aseguró que se puede llegar a tener una dentadura mucho más clara, evitando la aparición de manchas en el esmalte dental.

Step one to great teeth Anna Bizon

“Nunca debes cepillarte los dientes justo después del desayuno”, advirtió. La razón tiene que ver con el estado de la boca luego de ingerir alimentos. “Esto ocurre cuando acabas de comer, tu boca está en un estado muy ácido y si te cepillas los dientes estás frotando ese ácido sobre el diente, que es un mineral, y puede desgastarlo”, explicó. Este desgaste del esmalte, a largo plazo, puede hacer que los dientes se vuelvan más sensibles y adopten un tono amarillento.

La odontóloga también señaló otras situaciones en las que es mejor evitar el cepillado inmediato. Por ejemplo, después de vomitar o tras consumir alimentos muy azucarados o ácidos. En estos casos, lo ideal es esperar al menos 30 minutos o una hora antes de cepillarse, para permitir que la saliva neutralice la acidez en la boca.

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Tips fáciles y sencillos de seguir para mantener los dientes blancos y saludables

Más allá de este error, existen otras recomendaciones para mantener una sonrisa más blanca y saludable. Entre ellas, el uso de pastas dentales específicas que contengan agentes blanqueadores como bicarbonato de sodio o peróxido de hidrógeno. Sin embargo, los especialistas advierten que estos productos deben utilizarse con moderación, ya que un uso excesivo también puede dañar el esmalte dental.

La alimentación también juega un rol clave. Bebidas como el café, el té, las gaseosas o el vino tinto, así como alimentos como salsas intensas o frutas ácidas, pueden contribuir a la aparición de manchas. Esto no significa eliminarlos por completo, sino consumirlos con moderación y mantener una rutina de higiene adecuada.

Además, es fundamental visitar al odontólogo al menos una vez al año y realizarse una limpieza de sarro. Este procedimiento permite eliminar la placa acumulada en zonas donde el cepillado no llega, lo que ayuda a mantener los dientes más limpios, prevenir enfermedades bucales y conservar una mejor apariencia.

También es clave tratar a tiempo las caries, dientes rotos o lesiones, ya que pueden empeorar si no se atienden y, en casos graves, generar infecciones. A su vez, los especialistas recomiendan no olvidar el cepillado de la lengua, una práctica muchas veces pasada por alto, pero fundamental para eliminar bacterias que ingresan todos los días al organismo con la ingesta de comida, bebida y la respiración.