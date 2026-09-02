Compraron una casa abandonada y hallaron un tesoro: “Volví en el tiempo”

Maggie y Matt McGaugh, una pareja dedicada al negocio de los alquileres temporarios a través de Airbnb, compraron recientemente una propiedad en Caddo Lake, Texas, que les deparó una sorpresa inesperada al explorar el vecindario. Según informó CNBC, el dúo adquirió primero una vivienda de tres dormitorios y dos baños por 350.000 dólares, pero notaron un problema estético con la casa lindera, cuya puerta principal quedaba frente a su nueva inversión. Tras averiguar su situación legal, confirmaron que la vivienda permanecía abandonada desde hacía veinte años y pertenecía a una fundación sin fines de lucro, por lo cual decidieron comprarla por 200.000 dólares para evitar posibles inconvenientes comerciales.

La sorpresa ocurrió al ingresar a la propiedad. A diferencia de lo que esperaban, el lugar lucía en un estado de conservación excepcional. Maggie describió la experiencia como un viaje al pasado al recorrer las habitaciones que permanecían completamente amuebladas.

Compraron una casa abandonada y no podían creer lo que encontraron adentro Captura

“Siento como que volví en el tiempo y estaba caminando en un museo”, señaló la propietaria en sus declaraciones a la prensa tras el hallazgo. Incluso, la casa mantenía el servicio de electricidad conectado, un detalle que facilitó la inspección inmediata de los bienes que contenía el domicilio, los cuales incluían mobiliario antiguo y piezas de arte de gran valor histórico.

Los nuevos dueños calcularon que el contenido interno de la propiedad alcanza un valor estimado de 25.000 dólares. El hallazgo incluyó una variedad de objetos coleccionables que aportaron un carácter único al inmueble.

Para compartir esta experiencia con sus seguidores, Maggie publicó diversas imágenes del interior en su cuenta de TikTok, donde la historia rápidamente se viralizó debido al creciente interés que generan en las plataformas digitales los recorridos por propiedades abandonadas o con historias particulares ocultas bajo el polvo.

La casa se encontraba por dentro impecable, con los muebles intactos (Fuente: Tiktok - @Maggie McGaugh)

Aunque el estado de los muebles y la estructura resultaron asombrosos, el plan de negocios de la pareja no cambió. Ambos decidieron someter tanto la propiedad original como la casa recientemente adquirida a un proceso de reformas integrales para optimizar su habitabilidad y confort.

El objetivo principal es poner ambas viviendas en funcionamiento dentro de pocos meses, con el propósito de integrarlas a su catálogo de alquileres turísticos. La pareja espera que el valor histórico y el diseño particular de los elementos encontrados añadan un atractivo especial a la propuesta que ofrecerán a sus futuros huéspedes en la zona de Caddo Lake.

La propiedad incluso tenía maquinaria en buen estado (Fuente: Tiktok - @Maggie McGaugh)

El fenómeno de este tipo de contenidos en redes sociales crece día a día, ya que los usuarios valoran el detalle de los descubrimientos fortuitos. En este caso, la curiosidad de los McGaugh por mejorar su entorno comercial les permitió rescatar una propiedad que, durante dos décadas, funcionó como una cápsula del tiempo.

Con las obras de restauración ya iniciadas, el predio se prepara para una nueva etapa, lejos del abandono y bajo una gestión profesional que busca aprovechar el encanto de los objetos hallados para atraer nuevos turistas.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA