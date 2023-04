Compró tortillas denunció que tenían hongos, pero la verdad era otra

escuchar

TikTok se convirtió en una plataforma para compartir cosas insólitas y experiencias que se encuentran fuera de lo común. No obstante, también es un espacio en el que los usuarios exhiben su desconocimiento, justo como le ocurrió a un joven que pensó que sus tortillas estaban podridas.

Las tortillas son uno de los alimentos característicos de México. Se ubican presentes en gran parte de la gastronomía y se consumen en muchas presentaciones. A lo largo de la República varía su preparación, es por eso que no siempre llevan una base de maíz blanco.

En México, el maíz es principalmente utilizado para el consumo humano mediante la elaboración de tortillas (El Universal)

Sin embargo, no todos conocen las variaciones de este popular platillo. Ya que el usuario @venusandrogino publicó una denuncia en su perfil de TikTok con la que le llovieron decenas de críticas.

¿Qué dijo el tiktoker sobre las tortillas “podridas”?

En la grabación se puede escuchar que el joven estaba buscando tortillas en Veracruz. Como parte de la anécdota, comentó que no había ningún Palacio de Hierro cerca, por lo que decidió ir a una tienda local a comprar el alimento.

Agregó que en la miscelánea no le quisieron aceptar el pago con tarjeta de crédito, así que no le quedó otra opción más que pagar en efectivo. Al salir del lugar, el usuario no revisó la compra y se llevó una sorpresa al llegar a casa.

“¿Me pueden explicar qué es esto? Son como tortillas hechas hace mil años, ahorita están todas podridas y todas verdes”, explicó en el video. Además, externó su deseo por interponer una “denuncia pública”.

El hombre realizó una denuncia pública en Twitter

“No sé con quién pueda hacer mi denuncia, si puedo ir con la Secretaría de Educación Pública o con alguien que me pueda quejar porque me parece superindignante. Me parece indignante que en México tengamos estas estafas y que alguien venda estas cosas podridas”, mencionó.

Luego de darse cuenta de que el clip no fue recibido como esperaba, el tiktoker lo dio de baja. Sin embargo, fue republicado en otras plataformas, entre ellas, Twitter.

Según lo aclaró el usuario, el video se publicó a manera de sarcasmo, aun con ello fue criticado por las palabras con las que se refirió al alimento.

