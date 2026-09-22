Compró una granja abandonada, combatió a las especies invasoras y 37 años después tiene 5000 animales

Adrian Gardiner adquirió en 1989 una granja de 1200 hectáreas en la provincia del Cabo Oriental, Sudáfrica. El objetivo inicial del empresario consistió en disponer de un sitio privado para disfrutar los fines de semana. Sin embargo, el estado del suelo y la ausencia de fauna autóctona, producto de décadas de caza, sobrepastoreo y agricultura intensiva, alteraron su intención original. El hombre decidió restaurar el ecosistema local y transformó el predio en un enclave de conservación ambiental.

El proyecto requirió la compra de terrenos vecinos para expandir las fronteras del área protegida. Gardiner logró reunir 7000 hectáreas en la etapa inicial. El empresario abandonó las prácticas rurales tradicionales y ejecutó un plan de rehabilitación de tierras mediante el control de especies invasoras y la reintroducción de ejemplares nativos. En 1992, fundó la Shamwari Private Game Reserve y la misma abrió sus puertas a los visitantes aquel mismo año.

Adrian Gardiner fue el impulsor de este proyecto que cambió el mapa de Sudáfrica Instagram (@gardiner9946)

La evolución del ecosistema permitió el retorno de depredadores de gran tamaño. En octubre de 2000, los responsables del predio reintrodujeron leones en el territorio. Actualmente, la reserva abarca 25.000 hectáreas, una superficie que supera por 20 veces la dimensión original del lote. El refugio alberga hoy más de 5000 animales y 275 especies de aves. Entre la fauna presente se destacan los denominados Big Five, un grupo compuesto por elefantes, rinocerontes, búfalos, leopardos y leones. También habitan el lugar guepardos, hienas y diversas especies de antílopes.

Gardiner vendió la propiedad en 2008, aunque conservó una parte de la tierra bajo su posesión. El éxito del emprendimiento demostró la posibilidad de recuperar zonas degradadas a través de la intervención humana planificada. Lo que nació como un deseo de descanso familiar mutó en un hito de la preservación de la vida silvestre africana. La transformación del paisaje destaca la importancia de estas iniciativas privadas en el contexto ecológico regional.

El refugio alberga hoy más de 5.000 animales y 275 especies de aves Instagram (@gardiner9946)

Hoy, el complejo funciona como un centro consolidado de biodiversidad que atrae a visitantes de diversas partes del mundo. La historia de Shamwari refleja cómo un proyecto individual logra impacto a escala global mediante la inversión en recursos naturales y la gestión responsable de la tierra, lo que consolidó un modelo de reserva que prioriza la salud del medio ambiente sobre la producción extractiva convencional.